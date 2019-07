Levenloos lichaam gevonden in toekomstige villa van Arsenal-speler Redactie

29 juli 2019

06u15

Bron: The Sun/La Gazzetta 4 Buitenlands Voetbal In Egypte is een levenloos lichaam aangetroffen in een villa in opbouw dat toebehoort aan Arsenal-speler Mohamed Elneny. Zijn vader zou naar verluidt het lijk gevonden hebben.

Elneny laat op dit moment een villa bouwen in de wijk Mahalla Al-Kubra. Volgens het Italiaanse La Gazzetta nam papa Elneny meteen contact op met de politie nadat hij het lijk op de binnenplaats had ontdekt. “Ik heb een levenloos lichaam in het huis van mijn zoon gevonden.” De politie onderzoekt inmiddels de zaak. Het is nog niet duidelijk of het om een criminele daad of een accident gaat. Ook of Elneny zelf betrokken is, is niet geweten. Na de Africa Cup trok de 27-jarige middenvelder alvast meteen terug naar Londen, waar zijn permanente woonplaats is.

Gisteren speelde Arsenal in de Emirates Cup tegen Lyon: 1-2-winst voor de Fransen. Elneny kwam echter niet aan spelen toe – mogelijk gaat hij de Londense club verlaten. In totaal kwam de Egyptenaar in 46 Premier League-partijen in actie voor The Gunners. Daarin maakte hij geen enkele goal.