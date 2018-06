Les voor de Rode Duivels: laat Engels toptalent vooral niét trappen in Rusland (al is het resultaat wel wondermooi) TLB

07 juni 2018

21u30 0 What a goal from Rashford for England pic.twitter.com/gN3D0yoXQa World Cup(@ WorldCupFootby) link

De Engelse nationale ploeg oefent vanavond tegen Costa Rica. En de tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase van het WK is op Elland Road in Leeds snel op voorsprong geklommen. Doelpuntenmaker van dienst was Marcus Rashford, een 20-jarige aanvaller van Manchester United. De pijlsnelle Brit ging zijn kans vanop zo'n 25 meter en het leer verdween heerlijk achter Real Madrid-doelman Keylor Navas tegen het net. Engeland startte met een B-elftal aan de match tegen Costa Rica, komende maandag de tegenstander van de Rode Duivels in een oefenmatch in Brussel.