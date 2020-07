Leonardo (PSG) dient Meunier van antwoord na uithaal: “We hebben hem nooit respectloos behandeld” TLB/GVS

17 juli 2020

12u55 0 Le Parisien Het heeft niet lang geduurd vooraleer de uithaal van Thomas Meunier richting PSG en vooral sportief directeur Leonardo de Franse hoofdstad bereikte. De Braziliaan dient de Rode Duivel bij ‘Le Parisien’ ook van antwoord.

Volgend seizoen speelt Thomas Meunier voor Borussia Dortmund. De Duitsers konden de rechtsachter gratis oppikken - zijn contract in Parijs liep af. Maar anders dan andere spelers met aflopende contracten (zoals Thiago Silva), zal Meunier in augustus de eindfase van de Champions League niet meer betwisten met PSG. Meunier mocht van Dortmund op het toernooi nog voor de Parijzenaars uitkomen, maar dat zal hij niet doen.

“Leonardo heeft op geen enkel moment rekening gehouden met de overeenkomst met Dortmund, laat staan met wat ik wilde. Als het van hem had afgehangen, had ik praktisch gratis voor PSG gespeeld”, zei Meunier aan het Duitse persbureau DPA.

“Iedereen op dezelfde manier behandeld”

Maar in een gesprek met ‘Le Parisien’ weerlegt Leonardo de verklaringen van Menier. “We hebben de spelers met aflopende contracten allemaal op dezelfde manier behandeld. Ze konden hun contract met twee maanden verlengen, onder dezelfde voorwaarden, om zo de competities af te maken. Thiago Silva, Eric-Maxim Choupo-Moting en Sergio Rico gingen daarmee akkoord.”

Meunier niet, zegt de Braziliaan. “Hij had op dat moment al bij Dortmund getekend. Dat was ook zijn goed recht, want aangezien zijn contract afliep, mocht hij sinds januari met andere clubs onderhandelen. Toen we een huur wilden bespreken om de Champions League af te werken, vroeg hij hetzelfde salaris als hij in Dortmund krijgt. Daarnaast wilde Dortmund een huursom. Onder die voorwaarden was er voor ons niets mogelijk.”

Meunier gaf ook aan dat hij een brief kreeg van de club waarin hem werd gevraagd om niet meer naar de lokalen van PSG te komen. Ook zijn verzoek om tijdens de coronacrisis, toen er geen wedstrijden gespeeld werden, te mogen trainen, kreeg volgens onze landgenoot geen gehoor.

“We hebben hem nooit respectloos behandeld. Er was geen reden om met hem anders om te gaan dan met de anderen”, zegt Leonardo daarover. “Wij wilden zijn contract verlengen en dat voorstel heeft hij naast zich neergelegd. Dat is zijn recht. Maar om dan nog acht dagen mee te trainen: dat sloeg nergens op.”

Oefenmatch tegen Waasland-Beveren

Leonardo zal zijn ploeg vanavond overigens zien oefenen tegen een Belgische ploeg. Waasland-Beveren trekt naar Parijs om te sparren met de Franse grootmacht. Om 19 uur wordt de partij afgetrapt en alle sterren zullen in actie komen. Deze voormiddag bevestigde PSG dat Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria en Mauro Icardi allemaal in de selectie zitten voor de oefenpot.

