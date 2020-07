Leicester-doelman Schmeichel neemt het op voor geplaagde De Gea: “Kritiek is niet fair, geen enkele analist was doelman” Redactie

24 juli 2020

14u16 0 Premier League Dat David De Gea niet de beste periode uit z'n carrière beleeft, is een understatement. De doelman van Manchester United ging enkele keren serieus de mist in en kreeg daarvoor de nodige kritiek. De Gea krijgt nu steun uit rivaliserende hoek, want Leicester-doelman Kasper Schmeichel neemt het op voor de Spanjaard. “Hij wordt beoordeeld door mensen die nog nooit in doel gestaan hebben.”

De Gea bevindt zich al een tijdje in het oog van de storm. Vorige maand haalde Man United-legende Roy Keane zwaar uit naar de doelman na diens prestatie tegen Tottenham. “De Gea, ik zou hem zelfs niet op de bus toelaten na de match. Neem een taxi terug naar Manchester. Komaan zeg.”

Afgelopen zondag liep het weer stevig mis in de FA Cup-clash tegen Chelsea. De Gea zag er niet goed uit bij twee van de drie Chelsea-doelpunten, waardoor de kritiek weer nooit ver weg was. Kasper Schmeichel neemt het bij BBC Radio op voor de Spanjaard: “Doelmannen worden altijd onder een vergrootglas gelegd. Voor mij is de context belangrijk. Ik vind de kritiek die hij momenteel krijgt, erg hard.”

De doelman van Leicester City en zoon van voormalig Man United-goalie Peter richt zich tot de tv-analisten. “De Gea wordt beoordeeld door mensen die nog nooit in doel gestaan hebben. Ik vind de kritiek niet fair, want geen enkele analist was vroeger een doelman. Ze gaan in op technische details waar ze - met alle respect - niks van af weten. Om iemand zo de grond in te boren zoals ze met hem soms doen, vind ik echt niet eerlijk.”

