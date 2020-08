Legt u een euro bij? Stuttgart-fan start fundraiser van 900 miljoen euro op om Lionel Messi binnen te hengelen NVE

31 augustus 2020

15u06 0 Time-out Speelt Lionel Messi (33) komend seizoen niet in de Premier League, maar in de Bundesliga? Als het aan deze fan ligt, wel. Met een fundraiser wil hij de kleine Argentijn binnenhengelen bij... VfB Stuttgart. Zijn doel? 900 miljoen euro.

Don’t let your dreams be dreams. Een leuze die Tim Artmann letterlijk neemt. Artmann is enorme fan van VfB Stuttgart. De man heeft nu een fundraiser opgericht om niemand minder dan Lionel Messi binnen te halen. Die lijkt te gaan vertrekken bij Barcelona, zijn bestemming is nog onbekend. Nadat ze bij Bayern lieten verstaan dat Messi niet op het lijstje stond, leek de Bundesliga geen optie. Of toch?

Met de fundraiser, die ondertussen vijf dagen loopt, hoopt Artmann maar liefst 900 miljoen euro op te halen. Dat is nodig, want de opstapclausule van Messi ligt op 700 miljoen euro. Momenteel klokt hij slechts af op 419 euro. Als het beoogde bedrag niet wordt bereikt - of als Messi eerder over z’n toekomst beslist - stort de Duitser het behaalde bedrag integraal aan een goed doel dat zich richt op het voorzien van drinkbaar water wereldwijd, Viva con Agua. Messi naar Stuttgart? Of zijn de meeste dromen toch maar bedrog?

Lees ook:

Weinig ambitieus en een voorzitter met twee gezichten: acht redenen voor het vertrek van Lionel Messi bij Barcelona

Messi stuurt zijn kat naar coronatests bij Barça, maar volgens LaLiga geldt afkoopclausule van 700 miljoen in zijn contract nog steeds

Belgische advocaat zal oog in oog staan met Messi: Wouter Lambrecht is juridische rechterhand van Barça-voorzitter Bartomeu (+)