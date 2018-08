Legendarische doelman niet verbaasd dat Courtois, Alisson en Kepa samen 193 miljoen kostten: "Eindelijk worden we gewaardeerd" MDB

09 augustus 2018

10u58 0 Buitenlands Voetbal De miljoenen vliegen in deze zomermercato de deur uit voor de doelmannen. In totaal zijn Kepa, Alisson Becker en Thibaut Courtois goed voor maar liefst 193 miljoen euro. Een tendens die ex-doelman Santiago Cañizares maar al te graag ziet gebeuren.

"De doelmannen sturen de mercato", kopt het Spaanse ABC. Zeventien jaar lang bleef Gianluigi Buffon de duurste doelman aller tijden nadat hij in 2001 Parma inruilde voor Juventus. De 'Oude Dame' had toen 53 miljoen euro over om de Italiaan naar Turijn te halen. Dat recordbedrag sneuvelde tijdens deze mercato op korte tijd liefst twee keer. Niet met de 40 miljoen euro voor Thibaut Courtois, maar wel met de 80 miljoen euro dat Chelsea op tafel legde om Kepa binnen te rijven. Voordien viel Alisson met 73 miljoen euro als nieuwe doelman van Liverpool de eer van duurste keeper te beurt. Kepa, Alisson en Courtois. Drie doelmannen waar samen 193 miljoen euro voor werd betaald. Met dat bedrag koop je bijna een Neymar.

Het Spaanse ABC legt uit hoe het komt dat clubs grof geld over hebben voor een betrouwbaar sluitstuk. Volgens hen werd de tendens in 2011 al ingezet door Manuel Neuer (Bayern betaalde toen 30 miljoen euro aan Schalke 04) en David de Gea (voor 25 miljoen euro van Atlético Madrid naar Manchester United). Al zette Loris Karius volgens hen de topclubs pas echt aan het denken. "De finale van de Champions League heeft de markt voor de doelmannen verwarmd", schrijven ze bij ABC. "De ongelukkige nacht van Karius was een ballast voor Liverpool tegen Real Madrid in hun belangrijkste ontmoeting van het afgelopen decennium. Het was duidelijk: een keeper die het niveau niet aan kan, kan een mijlpaal van de club verpesten. Weken later hielden verschillende doelmannen op het WK hun ploegmaats recht met hun parades. De meest opvallende was Courtois, gekozen tot beste keeper van het kampioenschap." Tel daarbij de inflatie van de transfermarkt en de vette TV-contracten van de Engelse clubs en je komt automatisch uit bij de monsterlijke transferbedragen.

(Lees hieronder verder)

Eens het WK achter de rug was, vlogen de miljoenen voor de doelmannen de deur uit. Met dus de 80 miljoen euro voor Kepa, de 73 miljoen euro voor Alisson en de 40 miljoen euro voor Thibaut Courtois. "De keepers hebben geluk", vertelde de ex-doelman van Valencia Santiago Cañizares aan ABC. "Eindelijk worden we gewaardeerd in het wereldvoetbal. Tot nu toe was het onbegrijpelijk dat ploegen zo veel geld betaalden om zich te versterken op verschillende posities en dat de positie van de doelman geen waarde kreeg. Nu is dat allemaal voorbij."

"Roteren met Courtois en Navas niet het ideale scenario"

De Real-gezinde krant Marca boog zich dan weer over de keeperskwestie bij de 'Koninklijke' na de transfer van Courtois. In een poll vroeg het dagblad zich af wie de eerste doelman moet worden. Thibaut Courtois of Keylor Navas, maar er was ook de optie 'Lopetegui moet wisselen met de twee'. Van de meer dan 7.000 stemmen ging 67% naar de Rode Duivel. "Trainer Lopetegui denkt dat hij Thibaut Courtois en Keylor Navas de tijd en de ruimte kan geven zodat er geen problemen zullen ontstaan", schrijft Marca. "Maar wat er gebeurd is tussen Diego Lopez en Casillas en tussen de wereldkampioen en de titularis van Costa Rica (Navas dus red.) doet ons denken dat het niet het ideale scenario is." In die twee specifieke gevallen werd er wel geroteerd met de doelmannen.

Thibaut Courtois speelde bij Chelsea de afgelopen seizoenen alvast zelden in de League Cup of de FA Cup en wil vooral in de grote wedstrijden tussen de palen staan. Zo kan Keylor Navas ingezet worden voor de Europese Super Cup of de Copa del Rey. Misschien zelfs voor de Champions League. Zolang door voor het seizoen afspraken rond worden gemaakt, zal Courtois daar allicht geen probleem mee hebben.