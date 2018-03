Leekens woedend na nederlaag tegen Kazachstan, maar preek valt in dovemansoren bij speler: "Mijn Engels is niet goed genoeg" MDB

24 maart 2018

13u19

Bron: MLSZ, csakfoci 18 Buitenlands Voetbal Georges Leekens heeft zijn carrière bij Hongarije met een valse noot ingezet. In zijn eerste interland ging hij op eigen terrein met 2-3 de boot in tegen voetbaldwerg Kazachstan. De bondscoach ging na de wedstrijd dan ook flink tekeer in de kleedkamer, maar niet iedereen begreep de boodschap van de coach.

Na tien minuten voetballen keek Hongarije al tegen een 0-2-achterstand aan tegen Kazachstan, nummer 136 op de FIFA-ranking. Een flinke klap die de Hongaren niet meer te boven kwamen. Dániel Böde die in de 76ste minuut van Leekens mocht invallen, vertelde dat Georges Leekens na de wedstrijd in de kleedkamer zich tot de spelers richtte. "Ik ging direct naar de douche. De trainer zei een paar woorden, maar mijn Engels is niet goed. Ik begreep het niet en de anderen vertaalden het ook niet."

Leekens zelf was in de Hongaarse pers dan ook scherp. Hij had zich zijn debuut wellicht anders voorgesteld. "We konden ons vier dagen voorbereiden op deze wedstrijd, dus het zou een wonder zijn geweest als al onze oplossingen en ideeën geslaagd zouden zijn. We hadden het wel beter moeten doen. Kerstmis is al lang voorbij, maar we scoorden nog steeds doelpunten voor onze tegenstander", vertelde de bondscoach.

"Er was geen probleem met onze motivatie, maar het team was vaak te timide. Het is een bewijs dat het niet mogelijk is om dergelijke fouten internationaal te maken."