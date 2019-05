Leekens traint er al een topclub, nu trekt ook Wilmots naar Iran om er bondscoach te worden ODBS/RN

15 mei 2019

08u40 8 Buitenlands voetbal Marc Wilmots (50) wordt zo goed als zeker de nieuwe bondscoach van Iran. Dat heeft de voorzitter van de Iraanse voetbalbond, Mehdi Taj, bevestigd. Opvallend: Georges Leekens (69), de gewezen Belgische bondscoach die opgevolgd werd door Wilmots, is momenteel ook aan de slag in Iran. Leekens traint er de topclub Tractor Sazi.

Marc Wilmots has arrived pic.twitter.com/ronLxqybk6 Gol Bezan(@ GolBezan) link

Wilmots moet de opvolger worden van de Portugees Carlos Queiroz, die in januari opstapte na de uitschakeling door Japan (0-3) in de halve finales van de Azië Cup. Queiroz was acht jaar bondscoach van Iran en met de ploeg actief op de WK’s van 2014 (Brazilië) en 2018 (Rusland). Wilmots was bondscoach van België tussen 2012 en 2016, maar werd na een tegenvallend EK in Frankrijk ontslagen. De voormalig middenvelder van onder meer Standard en Schalke 04 werd daarna bondscoach van Ivoorkust. Na een half jaar was hij al weg in Afrika, toen hij ‘les Éléphants’ niet naar het WK in Rusland wist te leiden.

Nog geen handtekening

Wilmots bezocht vanochtend de accomodaties van de nationale ploeg van Iran in de hoofdstad Teheran en besprak daarna een contract voor drie jaar met de Iraanse voetbalbond. De Iraanse bondsvoorzitter Mehdi Taj verklaarde achteraf dat er een akkoord is tot 2022, maar de handtekening van Wilmots ontbreekt nog. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels keert terug naar ons land om de overeenkomst die hem voorgelegd werd te bespreken met zijn vrouw Katrien Lambeets, die juriste is.

Iran werd op het voorbije WK in de groepsfase uitgeschakeld, maar staat nog steeds 21ste op de FIFA-ranking. De ‘sterspelers’ zijn er aanvallers Alireza Jahanbakhsh (Brighton) en Sardar Azmoun (Zenit). Ook Kaveh Rezaei van Club Brugge en Ali Gholizadeh van Charleroi staan tot Wilmots’ beschikking. Toch moet het ‘Kampfschwein’ zich ervoor hoeden niet stilaan het predikaat van bondscoach van obscure naties voor zich te krijgen. Op zijn vijftigste lijkt Iran niet meteen de keuze van de luxe. Dat was anders in mei 2015, toen Wilmots als succesvol bondscoach van België het hof gemaakt werd door zijn oude liefde Schalke. Die club zocht nochtans ook nu naar een nieuwe trainer, nadat het Domenico Tedesco in maart ontsloeg en Huub Stevens als interim aanstelde. Maar de ‘Königsblauen’ kozen vijf dagen geleden voor de Amerikaan David Wagner, gewezen coach van Huddersfield en net als als Wilmots een ex-speler van de club.

Ook de bedrijfszekerheid in Iran is eerder klein. Queiroz mag er dan wel acht jaar lang gebleven zijn, voor hem versleet Iran sinds 1994 maar liefst 18 bondscoaches. Gaande van Tomislav Ivic, die er in 1998 een half jaartje actief was, over menig obscuur Braziliaan tot Balkancoaches als Blazevic en Ivankovic. Ook de populaire Ali Daei, de voetballer die volgens de overlevering de meeste interlandgoals ooit (109) gemaakt heeft, was even bondscoach van zijn land.

Wilmots kan in juni al meteen aan de bak, wanneer er twee oefeninterlands op het programma staan. Op 6 juni ontvangt Iran Syrië in Teheran, vijf dagen later bekampt het Zuid-Korea in Seoel. Beide wedstrijden gelden als voorbereiding op de voorrondes voor het WK 2022, die in het najaar van start gaan.

Jaarlijks 1,2 miljoen euro

In Teheran ligt er voor Wilmots een contract klaar waarbij hij 1,2 miljoen euro per jaar kan verdienen. Hij zou zelf twee assistenten mogen aanbrengen, maar verplicht worden om ook ex-international Javad Nekounam in zijn staf op te nemen.