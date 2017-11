Leekens over Hongarije: "Ben de geknipte man hiervoor" Redactie

13u57

Bron: Sport/Voetbalmagazine 0 EPA Buitenlands Voetbal Het Hongarije van Georges Leekens oefent de komende dagen tegen Luxemburg en Costa Rica. Voorlopig nog zonder de nieuwe bondscoach op de bank. Leekens laat in Sport/Voetbalmagzine zijn licht schijnen over de Hongaarse toekomst.

"Ik neem deze week de honneurs nog niet waar, de assistent gaat het werk doen. Ik ga observeren, overleggen, naar mensen luisteren, informatie inwinnen", legt Leekens zijn plannen voor de komende week uit.

Veel spelers bij de nationale ploeg spelen nog in de eigen competitie, die niet erg hoog aangeschreven staat. Leekens wil daar verandering in brengen. "Hongarije is een mooi land en Boedapest goed om te leven, maar ik ga mijn spelers toch stimuleren om het ook elders te proberen. Er zijn parallellen met de laatste keer dat ik in België begon. Ik geloof dat in de beginfase toen ook nog zestig procent van mijn kern in België speelde. Om ook hier daartoe te komen, gaan we proberen een goeie samenwerking op te zetten met de clubs."

"Na het EK zijn er een aantal jongens gestopt, de overdracht van leiderschap is dan niet altijd evident. Allicht is daarom het laatste jaar alles wat minder gegaan, na de voor een stuk onverwachte euforie die er is ontstaan rond de plaatsing voor het EK. Met 40.000 Hongaren bij de thuiskomst was het toen één groot feest in Boedapest."

Ervaring

"Ik moet zeggen dat mijn voorganger Bernd Storck goed werk heeft geleverd. Hij was naast bondscoach ook sportief directeur en heeft er meer dan het maximum uitgehaald. Ik ben geen sportief directeur, maar heb wel de supervisie over de U21 en zag al hun bondscoach. Ik denk dat ze kozen voor iemand die op dat vlak zijn sporen verdiende. Het is nu mijn zesde job als bondscoach, na twee keer België, twee keer Algerije en één keer Tunesië."

"Maar het belangrijkste blijven de spelers en het ombuigen van de negatieve spiraal. De achtste finale op het EK was onverwacht en die heeft voor een hoog verwachtingspatroon gezorgd. Er wordt hier veel geïnvesteerd in infrastructuur. Er komt een nieuw nationaal stadion van 67.000 plaatsen. Ook naar de jeugd toe zijn er veel stimulansen. Daar zijn de resultaten redelijk, nu gaan we die violen afstemmen met de A-ploeg. Daarom kwamen ze bij mij, omdat ik een brok ervaring heb met dit soort toestanden. In maart zal ik meer weten."

EPA Leekens trainde gisteren met Hongarije.