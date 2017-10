Leekens moet Hongarije naar EK 2020 loodsen: "Wat heb ik nog te winnen in België?" STEPHAN KEYGNAERT & DIETER PEETERS

08u22 0 Photo News Buitenlands Voetbal Georges Leekens (68) gaat weer aan de slag. Niet bij KV Kortrijk, wél als bondscoach van Hongarije. Leekens tekende een contract tot het einde van de kwalificatiecampagne voor het EK 2020. "Een nationale ploeg was echt wat ik zocht."

"Jó napot kívánok." In zijn gekende stijl draaide Georges Leekens de verzamelde pers meteen rond zijn vinger. Met die vriendelijke Hongaarse begroeting doet hij al meteen beter dan zijn voorganger, de Duitser Bernd Storck. Die laatste had nooit de moeite genomen om de moeilijke Hongaarse taal te leren, tot ergernis van de supporters en de pers. "Ik heb ervaring in zeven landen en was al vijf keer eerder bondscoach in drie verschillende landen", maakte de 69-jarige wereldburger zich sterk. Die ervaring en flexibiliteit bleek voor de Hongaarse voetbalbond, die twee jaar geleden al interesse toonde, van groot belang. "Toen lag ik nog vast bij Lokeren, maar nu was ik vrij. Vorige week vroeg een makelaar of ik het zag zitten om bondscoach van Hongarije te worden en dit weekend is alles plots in een stroomversnelling geraakt. Zondagavond nam ik het vliegtuig in Zaventem." De bestemming bleek Boedapest en niet Kortrijk. "Een nationale ploeg coachen, was echt wat ik zocht. KV Kortrijk-voorzitter Allijns is een vriend, maar eerlijk gezegd: heb ik nog wel een toekomst als coach in België? Heb ik er nog veel te winnen?"





Prestatiegericht contract

Leekens tekent in Hongarije een contract voor twee jaar, tot het einde van de kwalificaties voor het EK 2020, met optie voor nog eens een half jaar als Hongarije zich plaatst. Het doel is meteen duidelijk. Kwalificatie voor het EK is een must voor de bond, want Boedapest is één van de speelsteden. Het zou dus een schande zijn mocht Hongarije er niet bij zijn. Volgende week spelen de Magyaren al twee oefeninterlands, in Luxemburg (9 november) en thuis tegen Costa Rica (14 november), maar die komen voor Leekens nog te vroeg. De Hongaarse assistent-coach Zoltán Szélesi, die zelf nog in Nederland voetbalde, zal die wedstrijden leiden. Leekens wil die tijd gebruiken om de spelerskern te leren kennen, maar zal wel al overleggen met Szélesi. Leekens: "Het is wel de bedoeling dat ik nog een Belgische assistent mag meenemen." Voor het geld doet hij het zeker niet, verzekert hij. "Als ik ergens zin in heb, dan smijt ik mij volledig. De cijfertjes in mijn contract zijn dan van weinig belang." Volgens Hongaarse media gaat het om een grotendeels prestatiegericht contract met bonussen.





Korte houdbaarheid

In Hongarije wordt voorlopig afwachtend gereageerd, want de aanstelling van Leekens kwam als een verrassing. "Het respect voor Leekens' palmares is alleszins groot. Maar na meer dan twee jaar met Bernd Storck was de verwachting dat de bond voor een jongere, Hongaarse coach zou gaan", vertelt de Hongaarse journalist Gergely Marosi. Jonger, omdat er nood is aan een project op langere termijn om het Hongaarse voetbal uit het slop te halen. Hongaars, omdat de meeste internationals nog in de eigen competitie spelen. Logischerwijs worden er dus vraagtekens geplaatst bij de korte houdbaarheid van Leekens, die in 33 jaar in het vak 23 verschillende posten bekleedde. Leekens zelf heeft er duidelijk wél zin in: "De nationale ploeg van Hongarije is perfect: binnen Europa, makkelijke verbinding met Brussel, en een federatie die echt in mij gelooft. Ik heb de kern de voorbije dagen wat bestudeerd, maar het is te vroeg om er zinnige dingen over te zeggen. Ik ben enthousiast om eraan te beginnen."