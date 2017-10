Leekens als bondscoach: niet altijd een even groot succes Dieter Peeters

21u16 3 REUTERS Leekens schudt de hand van de voorzitter van de Hongaarse voetbalbond, Sandor Csanyi. Buitenlands Voetbal Georges Leekens begint bij Hongarije aan zijn zesde avontuur als bondscoach. Wij snorden voor u nog een keertje op hoe het hem in zijn voorbije vijf uitdagingen als nationaal selectieheer verging.

België I (1997-1999)

Begin 1997 volgde Leekens Wilfried Van Moer op. België stond er slecht voor in de kwalificaties, maar onder meer door een overwinning in Turkije, plaatsten de Rode Duivels zich alsnog voor het WK 1998 in Frankrijk. Op het WK verraste België met een gelijkspel tegen Nederland, maar kon het niet winnen tegen Mexico en Zuid-Korea. De uitschakeling kostte Leekens niet meteen de kop. Zijn eerste termijn eindigde pas in 1999 na een reeks slechte resultaten in aanloop naar EURO 2000, met als hoogtepunt een 3-4-nederlaag tegen Finland.

PHOTO NEWS/CROCHET/MOSSIAT Leekens met instructies voor Marc Wilmots in de met 3-4-verloren wedstrijd tegen Finland.

Algerije I (2003)

In 2003 trok Leekens naar Algerije. Lang duurde dat avontuur echter niet. Na vier oefenwedstrijden in een goede vijf maanden vertrok hij alweer naar Excelsior Moeskroen.

REUTERS In zijn eerste periode als bondscoach van Algerije speelde Leekens ook onder meer tegen de Rode Duivels van Aimé Antheunis.

België II (2010-2012)

Na het plotse opstappen van Dick Advocaat kreeg Leekens de opdracht om België naar het EK 2012 te brengen. Dat lukte uiteindelijk net niet, onder meer door draws tegen Oostenrijk (4-4), Turkije (1-1) en Azerbeidzjan (1-1). In mei 2012 verbrak Leekens zijn contract om trainer te worden bij Club Brugge. Leekens beschouwde zijn werk bij de Rode Duivels als "90% voltooid".

Tunesië (2014-2015)

In maart 2014 werd Leekens aangesteld bij Tunesië, waarmee hij zich plaatste voor de Africa Cup. Enkele maanden na de uitschakeling in de kwartfinales, stapte de bondscoach zelf op.

Algerije II (2016-2017)

Enkele dagen na zijn ontslag bij Lokeren, trok Leekens voor een tweede keer naar Algerije. Op de Africa Cup ging Algerije, nochtans één van de favorieten, er al uit in de groepsfase. Dat betekende meteen ook het einde voor Leekens.

