Lazio-voorzitter wil fans naar Auschwitz sturen na kwalijke Anne Frank-stickers Redactie

16u28 0 AP Lazio-voorzitter Claudio Lotito legt bloemen neer aan een synagoge in Rome na de gebeurtenissen van afgelopen weekend.

Fans van Lazio Roma lieten zich afgelopen weekend van hun kleinste kant zien toen ze stickers van Anne Frank in een truitje van rivaal AS Roma kleefden in het Olympisch Stadion. De Italiaanse voetbalbond (FIGC) tilt zwaar aan de zaak. Voor de wedstrijden van de komende speeldag in de Serie A zal voorgelezen worden uit het dagboek van Anne Frank.

De meisjes en jongens die de voetballers begeleiden als ze het veld betreden, zullen ook een kopie van 'Se questo è un uomo' bij de hand hebben. In dit werk pende de Italiaanse schrijver en Holocaust-overlever Primo Levi zijn getuigenissen neer van zijn periode in het concentratiekamp van Auschwitz.

Woensdag en donderdag staat in de Serie A een midweekspeeldag op de agenda. Het team van Jordan Lukaku maakt dan de verplaatsing naar Bologna. Volgens de verwachtingen zullen de spelers van Lazio opwarmen in shirts met de een afbeelding van Anne Frank.

De zaak doet in Italië heel wat stof opwaaien. Zo noemde de Italiaanse president Sergio Mattarella het voorval "onmenselijk en alarmerend" en wil hij de schuldigen straffen met een stadionverbod. Claudio Lotito, voorzitter van Lazio Rome, heeft dan weer het plan om ieder jaar tweehonderd Lazio-supporters op Auschwitz-excursie te sturen.