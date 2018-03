Lazio bestolen door hackers? Feyenoord stapt alvast naar TAS voor laatste deel transfersom van Nederlands international Redactie

28 maart 2018

21u36

Bron: ANP 0 Buitenlands Voetbal Feyenoord is naar het het sporttribunaal CAS gestapt om het laatste deel van de transfersom van Lazio-verdediger Stefan de Vrij te kunnen innen. De Italiaanse club nam de Nederlander over in 2014 , maar de Romeinen verzuimden de laatste termijn over te maken naar Rotterdam.

Volgens Italiaanse media zou het gaan om twee miljoen euro, een bedrag dat Feyenoord weigert te bevestigen of te ontkennen. "Over bedragen en details praten wij nooit’’ zegt een woordvoerder van Feyenoord. "Maar omdat wij de laatste termijn van de transfersom van Lazio Roma niet op onze rekening hebben ontvangen hebben we de zaak geruime tijd geleden aanhangig gemaakt bij het CAS.’’

In Italië hebben ze wel een uitleg voor het feit dat Feyenoord op het geld moet wachten. Hackers zouden liefst twee miljoen euro hebben gestolen van Lazio. De club uit de Serie A wilde het bedrag overmaken naar Feyenoord, maar trapte volgens de krant il Tempo vol in een truc van internetoplichters. Via een zogenaamde phishing mail werd door bedriegers twee miljoen euro buitgemaakt. De Romeinen waren er van overtuigd een Nederlandse email te hebben ontvangen van Feyenoord.

De Vrij is bezig aan zijn laatste maanden bij Lazio Roma. Hij tekent spoedig een contract van vijf seizoenen bij Internazionale.