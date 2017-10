Lazio-aanhang misbruikt beeltenis Anne Frank PL

23u24

Bron: anp/reuters 0 Twitter Buitenlands Voetbal De Italiaanse politie en voetbalbond onderzoeken het gebruik door fans van Lazio Roma van antisemitische stickers met de beeltenis van de joodse Anne Frank. Op de afbeelding draagt Anne Frank, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp stierf, het shirt van aartsrivaal AS Roma.

De stickers doken zondag samen met spandoeken op in het olympisch stadion van Rome, waar Lazio het opnam tegen Cagliari. Ook schreeuwde de fanatieke aanhang tijdens de wedstrijd antisemitische slogans.



Het hoofd van de joodse gemeenschap in Rome, Ruth Dureghello, reageerde al in een tweet: "Dit is geen voetbal, dit is geen sport. Het antisemitisme moet de stadions uit." Nicola Zingaretti, president van de regio Lazio waarvan Rome de hoofdstad is, sloot zich bij die opvatting aan. Zingaretti brengt nota bene net op dit moment een bezoek aan het concentratiekamp Treblinka in Polen.



De joodse Anne Frank stierf in februari 1945 op 15-jarige leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen in Duitsland. Het dagboek dat ze in het Achterhuis in Amsterdam schreef, bleef bewaard en werd wereldberoemd.