Laurent Ciman haalt All-Star Team van MLS YP

25 juni 2018

17u42

Laurent Ciman moest op het laatste nippertje de selectie van de Rode Duivels verlaten op het WK in Rusland, maar is in de Verenigde Staten intussen wel beloond voor zijn prestaties. Ciman werd voor de tweede keer in zijn carrière - na 2015 - opgenomen in het All-Star Team van de Major League of Soccer (MLS). Het All-Star Team van de MLS neemt het op 1 augustus in Atlanta in een vriendschappelijke wedstrijd op tegen Juventus.

Eerder namen Bayern München, Real Madrid, Manchester United, Arsenal en Chelsea al deel aan de wedstrijd.

Ciman krijgt in het team het gezelschap van bekende namen als de Zweed Zlatan Ibrahimovic en de Mexicaan Carlos Vela, zijn ploegmakker bij LA FC.

Het is de derde keer in de voorbije vier jaar dat er een Belg in het All-Star Team van de MLS wordt opgenomen. Eerder mochten Ciman (2015) en Jelle Van Damme (2016) al de honneurs waarnemen. In 2017 werd er geen landgenoot geselecteerd.

All-Star Team:

Doelman: Brad Guzan (Atlanta United FC)

Verdedigers: Michael Parkhurst (Atlanta United FC), Laurent Ciman (Los Angeles Football Club), Graham Zusi (Sporting KC)

Middenvelders: Miguel Almiron (Atlanta United FC), Ezequiel Barco (Atlanta United FC), Darlington Nagbe (Atlanta United FC), Diego Valeri (Portland Timbers)

Aanvallers: Josef Martinez (Atlanta United FC), Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy), Carlos Vela (Los Angeles Football Club)