LASK Linz leider af in Oostenrijk na puntenaftrek voor overtreden coronaregels Redactie

28 mei 2020

20u25

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal LASK Linz is zwaar gestraft voor het overtreden van de coronaregels, enkele weken geleden tijdens de training. De koploper uit de Oostenrijkse competitie krijgt zes punten in mindering en is meteen zijn leidersplaats kwijt.

De disciplinaire commissie van de Oostenrijkse bond achtte bewezen dat spelers en trainers zich niet aan de voorwaarden hadden gehouden voor hervatting van de oefensessies. Dat mocht slechts in kleine groepen en met voldoende afstand. Uit videobeelden, gezien door andere clubs, bleek dat Linz veel te hard van stapel liep.

De club - die begin dit seizoen nog uitgeschakeld werd door Club Brugge in de play-offronde van de Champions League - bood onmiddellijk excuses aan maar voorkwam daarmee geen onderzoek. Linz verdedigde zich met het feit dat alle betrokkenen meerdere keren negatief hadden getest op het virus. “We dachten dat het safe was.”

Linz zakt door de straf naar de tweede plaats, 3 punten achter Salzburg. Het krijgt ook nog een boete van 75.000 euro.

Streng protocol

Vanaf vrijdag wordt er weer gevoetbald in Oostenrijk. Als eerste staat de bekerfinale op het programma, tussen Salzburg en Austria Lustenau, dat op het tweede niveau uitkomt. Ook daar gelden - als bijvoorbeeld in de Duitse Bundesliga - strenge protocollen en is publiek niet welkom. “Een uitdaging om alles goed te doen, want juist bij een finale gaan emoties een grote rol spelen”, zei bondsvoorzitter Bernhard Neuhold. “Maar bijvoorbeeld bij het maken van een doelpunt moeten de spelers het hoofd erbij houden en niet te enthousiast juichen.” Dinsdag wordt de competitie hervat.

Lees ook: Oostenrijkse competitieleider Linz traint in groep en riskeert zware sanctie na overtreden van maatregelen