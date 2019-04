Landstitel morgen al een feit? Barcelona wint met Messi als invaller makkelijk van Alavés MH

23 april 2019

23u22 1 Deportivo Alavés ALA ALA 0 einde 2 BAR BAR Barcelona

Niemand die nog twijfelt aan een achtste landstitel in elf jaar voor FC Barcelona. Met Lionel Messi op het uur als invaller won de Catalaanse grootmacht simpel bij Deportivo Alavés (0-2). Carlos Alena en Luis Suárez (vanop de stip) tekenden in het openingskwartier na rust voor de goals. Verliest Atlético Madrid morgen in eigen huis van Valencia, is de titel al een feit. Anders wordt Camp Nou zaterdag meer dan waarschijnlijk het schouwtoneel van de 26ste landstitel. Dan komt Levante over de vloer. Thomas Vermaelen (33) zat na lang blessureleed eindelijk weer in de selectie van de Blaugrana, maar kwam niet van de bank. De verdediger stevent straks af op een negende trofee bij Barça. Uitzonderlijk, gezien de geringe speelminuten. Hoogstwaarschijnlijk loopt de teller dit seizoen nog hoger op.

TIKI TAKA | Zoals alleen Barça dat kan! 🤩



0️⃣-1️⃣ #AlavesBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/2kUrNtvwCp Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Suárez trapt de penalty onhoudbaar binnen! 💪



0️⃣-2️⃣ #AlavesBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/MYCtN2YLxp Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link