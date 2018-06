Landskampioen City opent Premier League-seizoen met topper tegen Arsenal, loodzware start voor Emery Redactie

14 juni 2018

11u17

Bron: ANP 0 Buitenlands Voetbal Unai Emery heeft het in augustus bij zijn debuut in de Premier League niet getroffen. De opvolger van legende Arsène Wenger bij Arsenal krijgt in het nieuwe seizoen in de eerste twee duels loodzware klussen voor de kiezen.

Arsenal trapt het nieuwe Premier League-seizoen op 11 augustus af tegen landskampioen Manchester City. Een week later volgt het uitduel met Chelsea. Liverpool ontvangt West Ham United, Manchester United treft Leicester City op Old Trafford en Chelsea begint met een uitwedstrijd tegen Huddersfield Town. Het gepromoveerde Wolverhampton Wanderers start het avontuur in de Premier League met een thuiswedstrijd tegen Everton.

Tottenham Hotspur speelt de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen nog op Wembley. De ploeg uit Londen opent het volledig vernieuwde eigen stadion, dat is gebouwd op de plek van het oude White Hart Lane, op 15 september tegen Liverpool.