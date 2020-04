Lachgas, waterpijp, sterke drank: ex-speler Beerschot en Lierse maakt het iets te bont op lockdownfeestje ODBS

20 april 2020

06u05 0 Buitenlands voetbal De laatste voetballer die zich in quarantaine misdraagt, is Wanderson (25). De Braziliaanse Belg, die uitkomt voor het Russische Krasnodar en in België nog voor Beerschot en Lierse speelde, postte een filmpje op zijn Instagramaccount waarop hij samen met zijn ploegmaat Kaio Pantaleao (24), tussen de flessen wijn en sterke drank, ‘s nachts lachgas inhaleert en de mond aan een waterpijp zet.



Luka Jovic die de regels overtreedt om samen te feesten met zijn vriendin, Kyle Walker die seksfeestjes organiseert of Jack Grealish die, enkele uren nadat hij de bevolking opriep binnen te blijven, een lockdownfeestje bijwoont en vervolgens crasht met zijn Range Rover: Wanderson, de zoon van Wamberto (ex-aanvaller van onder andere Seraing, Standard en Ajax), is niet de eerste voetballer die de regels overtreedt of het al te bont maakt in zelfisolatie.

Helemaal dom wordt het natuurlijk om met zo’n gedrag ook nog eens te pochen op je Instagram Stories. In de video doet de aanvallende middenvelder al krijsend een toertje in zijn woonkamer, of dat probeert hij alleszins toch. Want een deur krijgt hij niet open, waarna een tafel vol flessen wijn, sterke drank en een waterpijp in beeld komen. Ook zijn Braziliaanse ploegmaat Kaio, die alleen een short van de LA Lakers aanheeft, is aanwezig.

Nadat hij nog wat wild om zich been brult, zet Wanderson enkele keren de mond aan een ballon. Daarin zit meer dan waarschijnlijk lachgas of ‘hippy crack’. Het inhaleren van lachgas brengt je even in een roes, maar brengt ook risico’s met zich mee, zoals irritatie aan de ogen, longen en bewustzijnsverlies. Het is enorm populair bij de Britse jeugd en Leandro Trossard haalde er eerder dit jaar met enkele ploegmaats van Brighton op winterstage al negatief het nieuws mee.

Wanderson moet al snel doorgehad hebben dat hij fout bezig was, want enkele uren later was de video al verwijderd. Het Russische medium Metaratings had het filmpje echter al opgepikt en zo belandde het in omloop. “Onze spelers zitten thuis in quarantaine, we hebben geen informatie over deze situatie”, luidt het binnen de club Krasnodar. In andere Russische media wordt er met afschuw gereageerd op de video.

Krasnodar speelde zijn laatste match, een 2-0-nederlaag in Sochi. De Russische Premier League werd op 17 maart stilgelegd - voor juni wordt er zeker niet hervat. Kaio werd in maart nog verkozen tot Krasnodars ‘Speler van de Maand’.

