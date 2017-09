Lacazette bezorgt Arsenal zege, Barry breekt record Giggs PL

Arsenal heeft vanavond de slotwedstrijd van de zesde speeldag in de Premier League met 2-0 gewonnen van West Bromwich Albion. Alexandre Lacazette trof tweemaal raak voor de 'Gunners'. Het team van Arsène Wenger pakte zo zijn derde zege van het seizoen. De toeschouwers in het Emirates Stadium mochten na twintig minuten juichen. WBA-doelman Ben Foster duwde een vrije trap van Alexis Sanchez tegen de lat, Lacazette kopte binnen in de rebound. De Franse spits scoorde in de 66ste minuut zijn tweede van de avond. Arsenal, dat zwak aan de competitie begon, klimt dankzij de zege met tien punten naar de zevende plaats in de stand. West Bromwich Albion telt twee punten minder en is twaalfde.

Met zijn 633ste optreden in de Premier League brak Gareth Barry vanavond het record van Ryan Giggs. De 36-jarige Engelsman stond in de basis bij West Bromwich Albion. Barry speelt al zijn hele carrière in de Premier League. Eerder kwam hij uit voor Aston Villa, Manchester City en Everton, dat hem enkele weken geleden liet vertrekken naar West Brom. "Het is natuurlijk een mooi moment voor mij, ik ben hier trots op", zei Barry bij Sky Sports. De 53-voudige international maakte 52 doelpunten in zijn 632 voorgaande optredens in de Engelse eerste klasse. Giggs speelde al zijn 632 Premier League-wedstrijden in het shirt van Manchester United. Bij West Brom stond Nacer Chadli maandagavond niet op het wedstrijdblad. Hij is out met een dijbeenblessure.