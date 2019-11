La nuova Italia: de Azzurri maken indruk, maar wie zijn die nieuwe gezichten? NVE

19 november 2019

17u32 0 Buitenlands voetbal Italië won gisteren met 9-1 van Armenië en haalt daarmee voor het eerst in zijn geschiedenis het maximum van de punten in de kwalificatie voor een groot toernooi. Na het gemiste WK van 2018 zijn ze er terug bij, maar wie zijn die nieuwe blauwe helden van het verjongde Italië?

Salvatore Sirigu (32 jaar): de spits met grote handen

Wat u moet weten: de Italiaanse doelman speelt momenteel voor Torino. Voordien stond hij onder meer in doel bij Paris Saint-Germain, waar hij twee keer tot ‘doelman van het jaar’ werd verkozen. Hij speelde tot nu slechts 24 wedstrijden voor de Italiaanse nationale ploeg, mede omdat hij altijd reservekeeper was achter Gianluigi Buffon. Hij speelde in de jeugd als middenvelder en aanvaller, maar door astma zou hij volgens zijn coaches nooit kunnen doorbreken als veldspeler. Omdat Sirigu ongebruikelijk grote handen had schoolden ze hem om tot doelman.

Wat u mag weten: in 2017 was Sirigu even in beeld bij Anderlecht, in de periode onder coach René Weiler. Zijn hoge salaris, en de wens van Weiler om geen grote sterren in de kleedkamer te hebben, zorgden ervoor dat de transfer nooit doorging.

Giovanni Di Lorenzo (26 jaar): grote voetballer uit klein dorpje

Wat u moet weten: SSC Napoli, de ploeg van Dries Mertens, nam de rechtsachter afgelopen zomer voor 8 miljoen euro over van Empoli. Hij speelde nog maar twee wedstrijden voor het Italiaanse eerste elftal, Italië speelde het afgelopen jaar met maar liefst zeven verschillende rechtsachters.

Wat u mag weten: Hij is afkomstig van een klein Italiaans dorpje, Ghivizzano, waar slechts 1.500 mensen wonen. “Iedereen kent elkaar daar. De oude mensen zien me graag terugkomen, ze zijn heel trots op wat ik doe.”

Leonardo Bonucci (32 jaar): Juventus-icoon met sabbatjaar

Wat u moet weten: één van de oude krijgers van het nationale elftal. De centrale verdediger van Juventus won zes keer op rij de Serie A, waarna hij een controversiële transfer naar concurrent AC Milan maakte. Bij Milan haalde hij echter nooit zijn niveau en na een jaar keerde hij al terug naar de Oude Dame. Bonucci is aanvoerder van de huidige nationale selectie. Met 95 wedstrijden voor Italië staat de verdediger op de negende plek in de rangschikking van het aantal caps. Buffon voert deze lijst aan met maar liefst 176 wedstrijden.

Wat u mag weten: Lorenzo Bonucci, de oudste zoon van Leonardo, is ondanks dat zijn vader een Juventus-icoon is supporter van stadsrivaal Torino.

Alessio Romagnoli (24 jaar): de jonge kapitein van AC Milan

Wat u moet weten: Romagnoli speelt sinds 2015 in de verdediging bij AC Milan. Ondanks zijn jonge leeftijd is hij sinds 2018 aanvoerder van zijn club, daarmee volgde hij Bonucci op. Sinds 2016 maakt de linksvoetige centrale verdediger deel uit van de Azzurri, waar hij ondertussen 12 caps haalde. Romagnoli wordt gezien als de meest veelbelovende Italiaanse verdediger van de huidige generatie.

Wat u mag weten: de oudere broer van Alessio, Simone Romagnoli, is ook een professionele voetballer. Hij is net zoals zijn broer verdediger en hij komt dit seizoen uit voor Empoli FC in de Serie B.

Cristiano Biraghi (27 jaar): de man met het Inter-complex

Wat u moet weten: Biraghi is de linksachter van Inter Milaan, zij huren hem dit seizoen van Fiorentina. Hij speelde het grootste deel van zijn jeugd eveneens voor Inter, en begint nu aan zijn derde periode bij de club. Bij de nationale ploeg haalde tot nu hij zeven caps nadat hij in september 2018 zijn debuut maakte. Op de linksachter is de concurrentie bij Italië groot met onder meer Emerson (Chelsea) en Spinazzola (AS Roma).

Wat u mag weten: Biraghi scoorde in het seizoen 2017-2018 het enige doelpunt van de wedstrijd tussen Fiorentina en Chievo. Hij kreeg de assist van Davide Astori, de toenmalig aanvoerder van Fiorentina die een week nadien plots overleed.

Sandro Tonali (19 jaar): de nieuwe Pirlo

Wat u moet weten: de jonge Italiaan maakte pas in 2017 zijn debuut voor zijn huidige club Brescia in de Serie B, waarmee hij het seizoen daarop kampioen speelde. Dit seizoen is de 19-jarige basisspeler bij Brescia, waar hij samen speelt met onder meer Mario Balotelli. Op internationaal niveau speelde Tonali mee met de Italianen op het EK onder 21 jaar in 2019. Zijn debuut in het eerste elftal van Italië maakte hij in oktober tegen Liechtenstein (5-0). Met zijn 19 jaar is hij de jongste speler uit de huidige selectie.

Wat u mag weten: de jonge Italiaan kreeg in Italië de bijnaam ‘de nieuwe Pirlo’: Andrea Pirlo speelde doorheen zijn jeugd en het begin van zijn carrière in het middenveld bij Brescia. Tonali komt ook qua uiterlijk veel overeen met de Pirlo in zijn jonge jaren, mede door zijn lange zwarte haren. Beiden hebben ze verder een gelijkaardige speelstijl, beschikken ze over veel inzicht en schitterende passing.

Jorginho (27 jaar): de Braziliaan met Italiaanse roots

Wat u moet weten: Jorginho speelt sinds 2018 voor Chelsea, dat hem voor 57 miljoen euro overnam van Napoli. Hij volgde daarmee zijn coach Maurizio Sarri die dezelfde beweging maakte. Met Chelsea won hij de Europa League in 2019. Voor Italië speelde Jorginho tot nu toe 22 wedstrijden, waarin hij vier keer tot scoren kwam, telkens met een penalty. Met een marktwaarde van 65 miljoen euro is Jorginho momenteel samen met Insigne de duurste speler uit de Italiaanse kleedkamer.

Wat u mag weten: Jorginho werd geboren in Brazilië, maar verhuisde op zijn vijftiende naar Italië. Zijn over-overgrootvader was afkomstig uit Italië, waardoor hij ook recht had op de Italiaanse nationaliteit. Hij kon dus kiezen of hij voor Italië of Brazilië zou uitkomen. In 2014 besloot hij om voor de Azzurri te kiezen.

Nicolò Barella (22 jaar): de Italiaanse Nainggolan

Wat u moet weten: Barella werd afgelopen zomer door Inter Milaan voor een jaar geleend van Cagliari, met de verplichting om hem volgend jaar definitief over te nemen. De Italiaan is een vaste waarde op het middenveld van Inter, waar hij ploeggenoot is van Romelu Lukaku. In oktober 2018 maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg, waarvoor hij ondertussen twaalf wedstrijden speelde en al drie keer wist te scoren. Volgens Italiaanse media is hij één van de spelers die al zeker is van zijn plek voor het komende EK.

Wat u mag weten: Barella is de opvolger van Nainggolan op het middenveld van Inter, en wordt er vaak mee vergeleken. Niet alleen is hij een uitstekende balveroveraar, ook qua temperament kan de jonge Italiaan er iets van. Hij trapte tegen Griekenland uit frustratie, per ongeluk, een bal in het gezicht van een ballenjongen.

Nicolò Zaniolo (20 jaar): de grote die te klein was

Wat u moet weten: Zaniolo speelt sinds de zomer van 2018 bij AS Roma, waar hij al zeven keer wist te scoren in 39 wedstrijden. Zaniolo werd betrokken in de transfer van Radja Nainggolan, terwijl de Belg van Roma naar Inter trok maakte de Italiaan de omgekeerde beweging in de ruildeal. Tot dusver speelde hij vijf wedstrijden en scoorde hij twee doelpunten, beiden in de 9-1-overwinning tegen Armenië.

Wat u mag weten: in 2016 stuurde Fiorentina Zaniolo na negen jaar weg uit hun jeugdacademie omdat hij te klein was. Er was toen onzekerheid over een mogelijke groeihormoonstoornis bij de Italiaan. Zaniolo overkwam zijn groeiproblemen en is nu 190cm groot.

Ciro Immobile (29 jaar): de afmaker van vijf jaar oud

Wat u moet weten: na een goed seizoen bij Torino (hij werd topschutter in de Serie A met 22 doelpunten) kende de spits minder succesvolle periodes bij Borussia Dortmund en Sevilla. Sinds 2016 speelt hij bij Lazio Roma, waar hij opnieuw topschutter werd en in 149 wedstrijden maar liefst 102 doelpunten maakte. Hij maakte deel uit van de Italiaanse selectie op het WK in 2014 en het EK in 2016. Immobile scoorde voorlopig tien doelpunten in 39 wedstrijden voor zijn natie.

Wat u mag weten: de kleine Ciro speelde vrij roekeloos met de bal in de living en slaapkamer wat geregeld zorgde voor brokken, en ook zijn jongere broer moest vaak schoten incasseren. Zijn ouders stuurden hem dan ook al van zijn vijf jaar naar een voetbalschool uit angst voor hun huis en jongere zoon Luigi. Immobile groeide op in een dorpje aan de voet van vulkaan Vesuvius.

Federico Chiesa (22 jaar): de Florentijn in hart en nieren

Wat u moet weten: Chiesa speelt al vanaf zijn tien jaar voor Fiorentina. 12 jaar later speelt hij nog altijd bij de club uit Firenze. Chiesa maakte onder meer deel uit van de nationale onder 21-ploeg van de Italianen op het EK in 2017 en 2019, en werd voor het eerst opgeroepen voor het eerste elftal in maart 2018. Hij heeft tot nu toe 17 caps achter zijn naam staan.

Wat u mag weten: de vader van Federico, Enrico Chiesa, was ook professioneel voetballer en speelde voor onder meer Sampdoria, Parma en Fiorentina. Enrico won onder meer de UEFA Cup en twee keer de Coppa Italia. Tussen 1996 en 2001 was hij ook spits bij de nationale ploeg, als spits goed voor 7 goals in 22 wedstrijden.