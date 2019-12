La Gazzetta: "Mertens wijst Dortmund af en wil bij Napoli blijven”, Duitse topclub ontkent dat interesse concreet was GVS

26 december 2019

12u25

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Dries Mertens heeft een aanbod van Borussia Dortmund naast zich neergelegd en aast op een langer verblijf bij Napoli. Dat schrijft La Gazzetta Dello Sport vandaag. De Duitse topclub stelt echter dat de interesse in de Rode Duivel nooit concreet werd.

Volgens de Italiaanse sportkrant had Mertens contacten met het bestuur van Dortmund, de club van Axel Witsel en Thorgan Hazard. Omdat het contract van de Rode Duivel in Napels volgende zomer afloopt, kan hij dan transfervrij vertrekken. La Gazzetta schrijft dat Mertens het aanbod van Dortmund heeft overwogen maar toch mikt op een nieuw contract bij Napoli, waar hij al sinds 2013 speelt en uitgroeide tot een clublegende. ‘Die Borussen’ zeggen echter dat Mertens nooit bovenaan hun lijstje stond en het louter om verkennende gesprekken met Mertens’ makelaar ging.

Gennaro Gattuso, de nieuwe coach van de Italiaanse topploeg, wil de aanvaller eveneens aan boord houden maar voorzitter De Laurentiis weigert in te gaan op de looneisen van de Leuvenaar. Er zou een nieuwe verbintenis van twee jaar aan dezelfde voorwaarden (4 miljoen per seizoen) op tafel liggen, terwijl Mertens op zijn 32ste op een laatste dik(ker) contract mikt. De Laurentiis houdt zijn been echter stijf.