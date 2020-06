LA Galaxy zet speler op straat na omstreden ‘Floyd-uitspraken’ van zijn vrouw XC

05 juni 2020

20u35

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Los Angeles Galaxy heeft het contract van zijn Servische speler Aleksandar Katai beëindigd nadat zijn partner racistische commentaren had gepost over de betogingen in de VS na de dood van George Floyd.

De vrouw van de middenvelder schreef op haar Instagramaccount, in het Servisch, onder meer dat de betogers een “walgelijke kudde” vormden en riep op hen te “doden”.

LA Galaxy kon de uitlatingen niet smaken en liet in een droog persbericht weten dat “het contract van Aleksandar Katai in onderling overleg is beëindigd”. De speler had de uitlatingen van zijn vrouw nochtans “onaanvaardbaar” genoemd. “Ik deel haar mening niet en in mijn familie worden ze niet aanvaard”, zei hij.

De 29-jarige Katai kwam in december over van Chicago Fire. Hij telt negen caps voor Servië.

The LA Galaxy have parted ways with Aleksandar Katai. pic.twitter.com/mcu0fTreC8 LA Galaxy(@ LAGalaxy) link

Lees ook: Coco Gauff, de nieuwe ster in het tennis die zich ook opwerpt als rolmodel: “Een visionair is in de maak”