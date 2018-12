L’Équipe: “PSG moet Mbappé of Neymar verkopen”, topclub met financiële zorgen reageert woest GVS

08 december 2018

11u38

Bron: L'Equipe 0 Buitenlands Voetbal Door de gele hesjes komt Paris Saint-Germain dit weekend niet in actie, maar dat betekent niet dat de Franse topclub een rustig weekend beleeft. De sportkrant L’Équipe - doorgaans goed geïnformeerd - onthult dat PSG serieus overweegt om Neymar of Mbappé te verkopen. Het UEFA-onderzoek naar de mogelijke schending van de ‘Financial Fair Play-regels’ liet immers de alarmen afgaan in Parijs. De club reageert furieus op het nieuws.

Verschillende Franse kranten berichtten eind oktober dat PSG serieuze inspanningen zal moeten leveren om in orde te geraken met de UEFA-regels omtrent de ‘Financial Fair Play’. Afgelopen zomer kwamen Neymar en Mbappé voor bijna 425 miljoen euro over naar de Franse hoofdstad, waardoor PSG in het vizier van de FFP-onderzoekers kwam te staan.

Over de financiële status van de club is vooralsnog weinig geweten, maar een onderzoek loopt. De media zijn echter zeker: PSG zal één of meerdere spelers moeten verkopen om de regels na te leven. Waar er in eerste instantie nog sprake was om Draxler of Di Maria van de hand te doen, brengt L’Équipe nu andere namen naar voor: Neymar of Mbappé - jawel. Opvallend: ook in het makelaarsmilieu doet het verhaal al even de ronde.

De Jong

“Er is een te groot risico betreffende het financiële plaatje. De club legt zich dus neer bij een verkoop van één van zijn twee sterspelers: Kylian Mbappé en Neymar”, onthult de sportkrant. “Het team benadrukte altijd dat het uitgesloten was dat één van beide zou vertrekken, maar nu komt het terug op die beslissing. Het UEFA-onderzoek liet enkele alarmen afgaan en ze beseffen dat ze in het slechtst mogelijk scenario vertoeven.” Komt er nog eens bij PSG serieus aan de mouw van Frenkie de Jong trekt. Als de Nederlander inderdaad voor 75 miljoen euro de overstap maakt, zal er niets anders opzitten dan een van de twee sterren uit te zwaaien.

Rest de vraag: wie wordt zachtjes richting uitgang geduwd? Het Braziliaanse dribbelwonder of de Franse tgv? Volgens L’Équipe is ook die beslissing stilaan gemaakt. “PSG wil eerder Mbappé dan Neymar verkopen. Allereerst schat de club in dat de Braziliaan een grotere internationale invloed heeft. Maar ook de winstmarge is belangrijk. Neymar kostte 222 miljoen euro, Mbappé 180 miljoen. De club vermoedt dat ze meer winst zullen boeken door de Fransman te verkopen.”

Si le PSG devait faire face à de lourdes sanctions du fair-play financier, il s'est résigné à se séparer de l'une de ses deux stars, Kylian Mbappé ou Neymar https://t.co/59OVQ1vtHf pic.twitter.com/q3b1jADMaD L'ÉQUIPE(@ lequipe) link

Belachelijke uitspraken

L’Équipe, dat is én betrouwbare informatie én een serieuze impact op het hele sportwereldje, dus voelde PSG zich meteen genoodzaakt om te reageren. De club haalde in een officieel communiqué serieus uit. “Naast met grote zekerheid deze onjuiste en belachelijke uitspraken te ontkennen, twijfelt Paris Saint-Germain - nogmaals - aan de intellectuele eerlijkheid van L’Équipe. Het stelt zich vragen bij de verborgen motieven van zijn redactionele lijn. Er zijn al zoveel voorbeelden van berichtgeving zonder enig evenwicht met als doel een schadelijke sfeer te verspreiden.”

Harde woorden dus tussen de meest invloedrijke Franse sportkrant en de meest populaire Franse voetbalclub. Tijd zal raad brengen wie gelijk had.

Communiqué du club Paris Saint-Germain(@ PSG_inside) link