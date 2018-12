L'Équipe opent smerig potje over transfer van “gebrainwashte" Limbombe: hoe Club Brugge miljoenen misliep door Mogi Bayat TLB/GVS

30 december 2018

18u10

Bron: L'Équipe 0 Buitenlands Voetbal L’Équipe onthult nieuwe informatie over de verdachte transfer van Anthony Limbombe (24) naar FC Nantes. Volgens de Franse sportkrant stak Mogi Bayat de helft van het tekengeld, in totaal zo’n drie miljoen euro, in eigen zakken. Zo omzeilde hij de Franse wetgeving. Ook hield hij een overgang naar Huddersfield tegen, waardoor Club Brugge een pak minder geld opstreek.

Anthony Limbombe en FC Nantes. Een succesverhaal is het nog niet. De éénvoudige Rode Duivel verliet Club Brugge deze zomer voor acht miljoen euro, een recordtransfer voor de Franse eersteklasser. Maar de gewezen smaakmaker van de Jupiler Pro League kon bij onze zuiderburen nog geen potten breken. In twaalf duels klokt hij af op één assist en nul goals.

Limbombe beleeft dus allerminst een leuke periode, en de Franse sportkrant L’Équipe doet daar nu een schepje bovenop. Eerder raakte al bekend dat de vleugelspeler aan de tand werd gevoeld door het gerecht nadat Fabian Camus via de transfer, frauduleuze constructies én als tussenpersoon van Mogi Bayat 455.000 euro commissie opstreek. Limbombe werd door het parket ondervraagd via een videochat, waarna Camus onder meer dankzij de verklaring van de speler werd vrijgelaten.

Tekengeld

Maar daarmee is de kous dus niet af, zo meldt L’Équipe. Zo zou Limbombe zich op 5 november hebben moeten melden bij de politie van Nantes. De reden? Een tekenbonus van drie miljoen euro, waarbij het Franse gerecht na onderzoek ontdekte dat de helft van die som werd doorgestort naar een verdacht persoon, namelijk Bayat. Een poging om de Franse wetgeving te omzeilen, want in Frankrijk mogen zaakwaarnemers maximaal tien procent van een transfervergoeding ontvangen. In dit geval ging het echter om een tekenbonus, waarbij die regel van 10 procent niet telt en Bayat zo een fors bedrag op z’n bankrekening kon bijschrijven.

Een operatie die werd bevorderd door Waldemar Kita, de voorzitter van Nantes waar Bayat een goede relatie mee onderhoudt. De makelaar loodste al heel wat spelers binnen bij de club uit de havenstad en beide heren vonden elkaar ook in de louche constructie rond Limbombe. Kita ontkent echter in L’Équipe. “Vanuit onze kant werd geen bonus uitgekeerd. We weten alleen dat we een bepaalde prijs hebben betaald voor hem en dat is een bedrag dat we niet hoeven te rechtvaardigen.”

Gebrainwasht

Ook Christian Negouai heeft een stem in het verhaal. De voormalige middenvelder van Standard was lange poos de agent van Limbombe en stond in augustus op het punt de winger voor 15 miljoen euro naar Huddersfield te loodsen. Er werd intussen ook een overeenkomst gevonden met het makelaarsbedrijf Base Soccer, wat een verhuis naar Engeland zou vergemakkelijken. Limbombe had intussen echter ook al een deal met een andere spelersmakelaar, namelijk Dirk De Vriese, wellicht een idee van Bayat. De Engelse eersteklasser voelde nattigheid en trok zich terug. Bayat profiteerde, Limbombe ging naar Nantes.

Een vertegenwoordiger van Base Soccer sprak bij L’Équipe over de bizarre situatie. “De speler werd gebrainwasht door Bayat, die er alles aandeed om hem uiteindelijk bij Nantes te kunnen plaatsen. Dé plek waar hij graag z’n spelers dumpt. Dat zorgde voor heel wat schade. Vooral voor Club Brugge, dat met 8 miljoen euro uiteindelijk veel minder geld ontving.”