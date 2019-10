Kritiek op uitspraak Mbappé na prachtshow in Brugge: “Kylian is aan het Neymarizeren” GVS

25 oktober 2019

06u20

Bron: RMC Sport 0 Buitenlands voetbal Hij speelde Club Brugge op z’n eentje tureluurs, maar met één uitspraak na het Champions Leagueduel van afgelopen dinsdag maakte Kylian Mbappé zich niet bij iedereen populair. “Ik wilde bewijzen dat PSG moeilijk zonder mij kan”, klonk het bij de Franse ster. “Mbappé is aan het Neymarizeren”, is ex-wereldkampioen Christophe Dugarry kritisch.

Invallen in minuut 52 en met een hattrick en assist Club Brugge een zware 0-5-nederlaag aansmeren. Daarvoor moet je Kylian Mbappé heten. De 20-jarige Fransman toonde zich na zijn blessureleed dan ook dolenthousiast. Niet enkel feliciteerde hij zijn ploegmaats met de knappe eindscore, hij vertelde ook over z’n persoonlijke situatie. “Ik dacht dat ik aan de match zou beginnen, maar de coach besliste anders. Dat moest ik respecteren. Maar ik wilde laten zien dat het moeilijk is om zonder mij te spelen. Voetbal is een passie. Het is twee maanden geleden dat ik voetbalde. Dat deed pijn. Ik wil elke wedstrijd spelen”, verklaarde de PSG-vedette.

Neymarizeren

Woorden die in het verkeerde keelgat schoten bij Christophe Dugarry. De ex-speler van onder andere Bordeaux, Barcelona en AC Milan werd in 1998 wereldkampioen in thuisland Frankrijk en gaf zijn mening bij het Franse RMC Sport. “Ik vind dit soort uitspraken zeer lastig. Hij spreekt eerst over het collectief, de ploeg, dat is perfect. Maar nadien... Het is niet het eerst dat hij zo’n soort uitspraken doet. Misschien is het voor hem moeilijk om even goed te zijn als mens als als voetballer. Hij is aan het Neymarizeren. Ik zie hem liever uitgaan met Gueye, Ander Herrera of Di María. Maar dat zal niet zo leuk zijn als tijd door te brengen met Neymar. Misschien komt het omdat ik ouder word en altijd de voorkeur gaf aan het collectieve. Ik ben echt fan van Mbappé, maar vrees ervoor dat deze jongen individualistisch wordt.”

Willy Sagnol, 84-voudig Frans international en gewezen ster van Bayern München, staat zijn collega-analist bij. “Sinds de investeringen van Qatar draaide PSG altijd rond één of twee vedetten die graag op de voorgrond treden. Daardoor leverden die miljarden aan investeringen nooit iets op. De komst van Ibrahimovic en Neymar was fantastisch voor het Parijse voetbal, maar ze wilden belangrijker zijn dan het team. Mbappé gaat nu ook die individualistische toer op”, vertelt Sagnol bij RMC Sport.

Straf

Frank Leboeuf, gewezen ploegmaat van Dugarry en eveneens wereldkampioen in 1998, countert de kritiek. “We hebben het hier over een 20-jarig kind dat net terugkwam van blessure en drie goals scoort. Ik ben er zeker van dat hij meteen doorhad dat hij na die uitspraak iets te ver was gegaan. Ik herinner me nog dat hij eens gestraft werd omdat hij te laat was voor een vergadering. Toen hij terugkeerde op het veld, bezorgde hij zijn ploeg de drie punten. De mentaliteit zit echt wel snor.”

PSG-coach Tuchel verklaarde na de CL-wedstrijd waarom Mbappé niet in de basis stond. “Hij zat op de bank omwille van tactische redenen. Als hij 90 minuten aankan, zal hij die echt wel spelen. We weten dat hij capabel is om het verschil te maken en hij moet zichzelf niet meer bewijzen. Hij wilde spelen tegen Club Brugge, maar naar mijn mening kon hij maar 55 of 60 minuten aan.” Genoeg om zich nog wat dieper de geschiedenisboeken in te trappen. Mbappé zit nu al aan zeventien goals op het miljardenbal. Geen enkele speler tekende voor zijn 21ste verjaardag voor zulke cijfers. Karim Benzema volgt op gepaste afstand met twaalf treffers.