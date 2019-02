Krijgt Bale schorsing van 12 duels voor dit gebaar? - Perisic tegen Icardi: “Zeg je vrouw dat ze stopt over mij te praten” ODBS

15 februari 2019

09u48

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 1

Gareth Bale hangt een stevige schorsing boven het hoofd voor de wijze waarop hij zijn doelpunt gevierd heeft in de 1-3-zege van Real Madrid bij de buren en rivalen van Atlético. De 29-jarige Welshman maakte na de derde Koninklijke goal het voorbije weekend, net zijn honderdste voor de club, een gebaar richting de fans van Atlético dat in Spanje als bijzonder provocatief wordt beschouwd. Volgens een officieel statement van La Liga bewoog Bale de armen op zo’n wijze opdat hij “de fans wou provoceren door een een obsceen armgebaar te maken waarbij hij met z’n ene arm halfweg de rechterarm raakt.” Bale zou minimum vier matchen krijgen en maximum twaalf.

Gareth Bale had a LEGENDARY celebration to the atleti crowd and no one said anything about it so here it is pic.twitter.com/KkoWeVXGaV Peter Rogers(@ Peter_Rogers_) link

Ambras bij Inter

Is het einde verhaal voor Mauro Icardi bij Inter? De Argentijnse spits (25) zag deze week de kapiteinsband naar doelman Handanovic gaan en liet de Europa League-match in en tegen Rapid Wien aan zich voorbijgaan. Match die de ‘nerazzurri’ gisteren wonnen met 0-1 dankzij een goal van Lautaro Martinez, een andere Argentijn.

Volgens CalcioMercato zat het er deze week op training bij Inter ook bovenarms op tussen Icardi en Ivan Perisic. De Kroaat pikte het niet dat Wanda Nara, de vrouw van Icardi die tevens ook optreedt als zijn makelaar, op tv gesteld had dat de gewezen Inter-kapitein “persoonlijke problemen” had met de Kroaat (30). Waarop Perisic naar Icardi is gestapt en hem zei: “Zeg je vrouw dat ze moet stoppen met over mij te praten op tv.” Inter koos dan, nog volgens CalcioMercato, de kant van Perisic en de rest van de spelersgroep.

Icardi heeft nog een contract bij Inter tot 2021, maar de onderhandelingen tussen de club en Wanda Nara liggen al een tijdje stil. Inter had bij een contractverlenging graag afgezien van de opstapclausule van 110 miljoen euro, die actief wordt tussen 1 en 15 juli. Enkele topclubs zouden interesse hebben dat bedrag neer te leggen.

Spalletti, over de niet-selectie van Icardi: “Ik had hem geselecteerd, maar hij wou er niet bij zijn. Er zit momenteel flink wat ruis op de relatie tussen hem en het team. De beslissing om zijn kapiteinsband af te nemen was een moeilijke, maar werd wel gedeeld door iedereen binnen de club en is genomen in het belang van Inter.”

Barcelona gaat langer door met coach Valverde

Ernesto Valverde heeft zijn contract als trainer van Barcelona verlengd tot aan het einde van het seizoen 2019-2020. In het akkoord is nog de optie op een bijkomende verlenging van een seizoen extra voorzien. De 55-jarige Spanjaard staat sinds de zomer van 2017 aan het hoofd van Barça, als opvolger van Luis Enrique. Sindsdien was Valverde al goed voor een Spaanse titel, eindwinst in de Copa del Rey en een Spaanse supercup (allen in 2018). Barcelona (51 ptn) staat ook dit seizoen weer aan kop in de Primera Division. Het team van Rode Duivel Thomas Vermaelen houdt Real (45 ptn) en Atlético Madrid (44 ptn) achter zich.

Aanslepende blessure drijft Robben haast tot wanhoop

Arjen Robben blijft ook dit seizoen niet gespaard van blessures. De 35-jarige Nederlander ligt al van begin december vorig jaar in de lappenmand met pijn aan het bovenbeen, waar hij maar niet van verlost geraakt. “Ik probeer van alles”, vertelt de aanvaller van Bayern München in Bild. “Maar het levert allemaal niets op.”

Robben speelde zijn laatste partij op 27 november, in de Champions League tegen Benfica. Bayern won thuis met 5-1 na twee goals van de Nederlander. Robben klaagde nadien eerst over een dijbeenblessure. Later leek een zenuw in een heup klachten te veroorzaken. “Het probleem is dat we nog steeds niet precies weten wat er aan de hand is”, legt Robben uit. “Het is echt lastig. Ik leek tweemaal heel dicht bij een terugkeer en trainde weer met de ploeg, maar toen kreeg ik toch weer last. Ik heb allerlei plannen in mijn hoofd. Dat is het probleem ook niet. Maar alles moet wel een beetje meewerken.”

Bayern speelt komende dinsdag in Liverpool de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. Die mist Robben zo goed als zeker. De Nederlander hoopt de return op 13 maart in Duitsland wel te halen.