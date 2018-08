Krijgen we met een Europacup III binnenkort een kleiner broertje voor de Champions en Europa League? Redactie

31 augustus 2018

De kans is heel groot dat naast de Champions League en de Europa League, weer een derde Europese clubcompetitie in het leven wordt geroepen. Binnen de UEFA broedt men al langer op plannen om ook de kleinere clubs een Europese competitie te bieden. Werkgroepen binnen de ECA, de European Club Association, buigen zich momenteel over de meest geschikte competitieformule voor Europacup III. Wat nu al zeker lijkt is dat, net zoals in de Champions League en de Europa League, ook aan ECIII 32 clubs zouden deelnemen. De nieuwe Europese competitie zou vanaf het seizoen 2021-2022 van start gaan. Op 10 en 11 september heeft de Algemene Vergadering van de ECA plaats. Dan zullen de definitieve voorstellen worden voorgesteld en wordt er gestemd. Nadien worden de voorstellen overgemaakt aan het Uitvoerend Comité van de UEFA. (MJR/GLA)