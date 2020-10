Krachtig signaal: spelers stappen onder impuls van ex-Bayernspeler Donovan van veld na homofobe verwensingen NVE

11u23 6 Buitenlands voetbal Opschudding in de Amerikaanse tweede klasse. In de wedstrijd tussen San Diego Loyal en Phoenix Rising is het thuiselftal van het veld gestapt nadat één van hun spelers homofobe verwensingen naar z'n hoofd geslingerd kreeg. Op de koop toe kreeg hij zelfs even een rode kaart. De coach van de tegenpartij vond het allemaal wat overdreven.

Kent u Landon Donovan nog? De Amerikaanse ex-voetballer van onder meer Bayer Leverkusen, Bayern München en LA Galaxy is ondertussen coach en eigenaar van de Amerikaanse tweedeklasser San Diego Loyal. Daar heeft hij er een woelige week opzitten.

Eerder deze week stapte Donovan tegen LA Galaxy II met z’n team van het veld na racistische uitlatingen van de tegenstander aan het adres van één van z’n spelers. De wedstrijd werd niet meer hervat - San Diego Loyal wilde dat niet. Daardoor werd het wel een forfaitnederlaag aangerekend. La Galaxy besloot nadien om het contract van de speler in kwestie te verbreken.

Homohaat

Eergisteren trokken de jongens van San Diego opnieuw vroegtijdig richting kleedkamers. Tegen Phoenix Rising kreeg doelpuntenmaker Collin Martin (25) verwensingen naar z’n hoofd geslingerd door de Jamaicaan Junior Flemmings. De reden? Martin is openlijk homoseksueel. Volgens ‘The Athletic’ riep Flemmings “Batty Boy” - een Jamaicaans scheldwoord voor homo’s - in de richting van de Amerikaan, maar dat ontkent hij: “Ik heb respect voor al mijn tegenstanders.”

Tot overmaat van ramp gaf de scheidsrechter eerst nog rood aan Martin, omdat hij dacht dat de middenvelder hem uitschold voor homo. Die trok hij wel terug toen het misverstand van de baan was. Donovan en z’n team gingen bij 3-1-voorsprong naar binnen. De coach van Phoenix vond dat Donovan niet zo moest overdrijven: “Maak er niet zo een scène van. Het zijn concurrenten. Hoe lang speel jij al voetbal?”

The San Diego Loyal walked off the field in protest Wednesday night, saying a Phoenix Rising player used an anti-gay slur directed at openly-gay midfielder Collin Martin.



Manager Landon Donovan discussed the incident with the referee and Phoenix head coach Rick Schantz. pic.twitter.com/WlOYauQhgV SportsCenter(@ SportsCenter) link

De spelers van San Diego kwamen na rust nog wel naar buiten, maar dat was alleen om nog een statement te maken. Ze gingen allemaal op een knie zitten. Weer een forfait, maar een krachtiger signaal is moeilijk in te beelden. “Ik ben enorm trots op dit team en deze club”, zegt coach Donovan. “Het waren 20 moeilijke minuten, want mijn spelers wilden graag verder spelen in de emotie van de wedstrijd. Ze waren klaar om Phoenix af te maken. Maar er zijn belangrijkere dingen in het leven.”

Collin Martin kwam in 2018 uit voor zijn seksuele geaardheid, en was daarmee de eerste atleet in de vijf grote Amerikaanse competities die dat deed.