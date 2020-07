Krachtig gebaar: Thierry Henry knielt 8 minuten en 46 seconden tijdens match om Black Lives Matter-acties te steunen TLB

10 juli 2020

07u26

Bron: AP, ESPN 4 Buitenlands voetbal Een actie die de wereld rondgaat. Thierry Henry (42) pakte tijdens het duel tussen zijn Montreal Impact en New England Revolution uit met een krachtig gebaar. De ex-spits en voormalige assistent bij de Rode Duivels knielde tijdens het begin van de match 8 minuten en 46 seconden.

8 minuten en 46 seconden: zo lang knielde Thierry Henry tijdens het duel tussen zijn Montreal Impact en New England Revolution, in navolging van de Black Lives Matter-acties. pic.twitter.com/EGgnmQBLi5 FOX Sports(@ FOXSportsnl) link

De 46-jarige Amerikaan George Floyd overleed op 25 mei in Minneapolis nadat een politieagent zijn knie 8 minuten en 46 seconden in de nek van Floyd had geplant toen die geboeid op de grond lag. Zijn tragische dood ontlokte een golf van protest tegen racisme en politiegeweld over de hele wereld.

Henry stak ook zijn rechtervuist in de lucht en hij droeg een zwart t-shirt met het opschrift ‘Black Lives Matter.' in gouden letters. “Ik zat inderdaad 8 minuten en 46 seconden neer. Ik denk dat jullie wel weten waarom. Het was mijn manier om de Black Lives Matter-beweging te steunen. Veel meer uitleg is er niet nodig, denk ik”, zei Henry na de match, die Montreal met 0-1 verloor.

8 minutos con 46 segundos fueron los que tardó George Floyd en morir asfixiado por un policía. 8 minutos con 46 segundos fueron los que estuvo arrodillado Thierry Henry en el partido entre el Montreal Impact que el dirige y el New England Revolution. pic.twitter.com/tg2SrKx7dy Nahuel Lanzón(@ nahuelzn) link

Ook spelers doen mee

Voor de aftrap gingen ook de spelers van beide ploegen op één knie zitten. En dat was zeker niet de eerste actie deze week. Woensdag, voor aanvang van de eerste wedstrijd sinds de corona-onderbreking, protesteerden ook al tientallen spelers tegen racisme en discriminatie.

De voetballers betraden het veld in zwarte T-shirts, met daarop teksten als ‘Black and proud’ en ‘Silence is violence’. Op hun eveneens zwarte mondkapjes stond ‘Black Lives Matter’. De spelers stelden zich in groepjes per club op en staken één voor één hun rechterhand, in een zwarte handschoen, omhoog, en dat eveneens gedurende 8 minuten en 46 seconden.

Henry geeft kort uitleg bij zijn actie:

LIVE: @impactmontreal press conference. https://t.co/TfafIjs81u Major League Soccer(@ MLS) link

✊🏽✊🏾✊🏿@ThierryHenry took a knee for the first 8:46 in memory of George Floyd. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/ddn1TYOu1T Major League Soccer(@ MLS) link

8 minutes et 46 secondes.



A powerful tribute to #BlackLivesMatter from @ThierryHenry.#IMFC pic.twitter.com/tE8Rq0f3Y1 Impact de Montréal(@ impactmontreal) link

Lees ook:

Major League Soccer van start met krachtig signaal tegen racisme, maar ook vrees voor coronavirus