Krabbelen Modric en co recht? "Engelsen zullen revanche willen voor die halve finale" Redactie

12 oktober 2018

12u05 1 Buitenlands Voetbal Alles heeft zijn prijs. De Kroatische WK-helden betalen hun historische finaleplaats met mentale en fysieke averij. Krabbelen ze vanavond tegen Engeland opnieuw recht?

In Rusland leken ze hun grenzen niet te kennen. Voorbij Denemarken, het gastland en Engeland na drie slopende verlengingen. Vervolgens strijdend ten onder tegen Frankrijk in de finale. Het Kroatische volk onthaalde hen met 300.000 als helden in Zagreb. Sommigen beseften dat beter doen onmogelijk was. Oudstrijder Vedran Corluka (32) kondigde als eerste zijn afscheid bij de nationale ploeg aan. Een op te vangen verlies - de verdediger was niet langer titularis. Maar enkele dagen later zwaaide ook nummer één Danijel Subasic (33) af. Net als Mario Mandzukic (32) - na Davor Suker de recordschutter van zijn land. Een enorme aderlating. "Hij had zijn droom verwezenlijkt", zuchtte bondscoach Zlatko Dalic. "Ik respecteer die beslissing. Alleen verliest onze ploeg een garantie op goals en vechtlust."

Niet alleen mentaal was het 'op' bij de Kroaten. De lichamelijke slijtage viel eveneens niet te overzien. Gaat u even zitten voor het medische bulletin van de basisspelers uit de finale. Inter-verdediger Ivan Strinic stond nadien aan de kant met hartproblemen. Ploegmaats Sime Vrsaljko (knie) Marcelo Brozovic (diverse blessures) waren ook op de sukkel. Bij Liverpool miste Dejan Lovren de volledige competitiestart door een probleem aan het bekken. En Ivan Perisic, die met een dijbeenblessure de WK-finale speelde, ondervindt constant last van kwaaltjes en haalde tot dusver niet zijn beste niveau. Voor Ante Rebic geldt hetzelfde. "Iedereen heeft zich tijdens het WK voor één miljoen procent gegeven", beseft landgenoot Branko Strupar. "Nadien krijg je daar onvermijdelijk een terugslag van."

Overvol schema

Zelfs sterren Ivan Rakitic en Luka Modric halen niet hun gebruikelijke niveau in La Liga. De draaischijf van Real Madrid moest bovendien nog langs op diverse gala's om individuele bekroningen op te halen. Een fijn teken van waardering, maar tegelijk vermoeiend middenin een overvol speelschema. "Beiden kregen ze niet genoeg rust", meent Strupar. "Ze zijn de Alfa en Omega van de Kroatische nationale ploeg. Maar ze zijn niet langer 25, hé."

Het bleef niet zonder gevolg in de vorige interlandperiode. Tegen Portugal knokte het zich nog naar een 1-1-gelijkspel. Maar in Spanje ontvouwde zich een nachtmerrie. La Selección speelde Kroatië - niet op volle sterkte - met 6-0 van de mat. De grootste nederlaag ooit. Strupar: "Een catastrofe was het. Die match kwam te vroeg na het WK voor ons. De ploeg was niet klaar. Ach, nu zullen ze ongetwijfeld weer met de voeten op de grond staan."

Oog op EK

Vanavond zal blijken hoe stevig. Drie maanden later staat Kroatië - achter gesloten deuren wegens ongehoord supportersgedrag in het verleden - opnieuw tegenover de tegenstander waartegen ze zich onsterfelijk maakten. Bij Engeland was het verval veel minder groot. Gareth Southgate kon verderwerken met dezelfde beloftevolle kern. "Ze zullen revanche willen voor die halve finale", verwacht Strupar, die zijn landgenoten wel opnieuw successen ziet boeken in de toekomst. "Op het EK kunnen we weer een grote rol spelen. Als iedereen weer topfit is, tenminste." Ach, wedden dat alle Kroaten het ervoor over hadden?