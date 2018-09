Koude oorlog tussen Pogba en Mourinho bereikt stilaan climax: zo kijkt Fransman op training naar zijn coach



Redactie

26 september 2018

14u48 1

Paul Pogba en José Mourinho gaan momenteel als water en vuur door het leven nij Manchester United. Dat bevestigen de felle blikken die vanochtend op de training over en weer gingen. Dat het niet botert tussen de Franse sterspeler en zijn coach is inmiddels wel bekend, maar de ontmoeting op de ochtendtraining laat helemaal weinig aan de verbeelding over.

JUST IN! 😳



Frosty footage just in from @ManUtd's training session between Paul Pogba and Jose Mourinho… ❄️



What has been said between the pair this morning? 👀 pic.twitter.com/nRiTEgDJlH Sky Sports News(@ SkySportsNews) link

Als Pogba in een drafje het trainingsveld betreedt en wat handjes geeft, kijkt hij plots met een felle blik richting zijn Portugese coach. Wat er gezegd wordt is niet bekend, maar duidelijk is wel dat de Franse middenvelder, die in 2016 voor 105 miljoen euro werd aangetrokken door United, er totaal niet van gediend is. Niet één keer, niet twee keer, maar meerdere keren kijkt Pogba Mourinho aan alsof hij oog in oog staat met staatsvijand nummer één.

Pogba was tot deze week nog de tweede aanvoerder van Manchester United achter Antonio Valencia, maar die rol werd hem afgepakt door zijn coach. Pogba had na de draw van zaterdag tegen Wolverhampton (1-1) gezegd dat United meer zou moeten aanvallen. "Als we thuis tegen zulke clubs spelen moeten we aanvallen, aanvallen en nog eens aanvallen." Een uitspraak waar 'The Special One' niet van gediend was.

Gisteravond, nadat Manchester United op Old Trafford na penalty's verloor van Derby County voor de Carabao Cup, wilde Mourinho de keuze om Pogba zijn reserveaanvoerderschap af te pakken niet uitleggen. "De enige waarheid is dat hij niet meer tweede aanvoerder is. Dat is een beslissing van dezelfde man die hem ook tweede aanvoerder maakte. Ik ben de coach, ik mag die beslissingen nemen. Dat hij nu geen tweede aanvoerder meer is, is een beslissing die ik niet hoef uit te leggen."

EK 2024 in Duitsland of Turkije?

Donderdag beslist het Uitvoerend Comité van de Europese voetbalbond UEFA tijdens een vergadering in het Zwitserse Nyon waar in 2024 het Europees kampioenschap wordt gespeeld. Met Duitsland en Turkije zijn er twee kandidaten.

Beide landen trekken met vertrouwen naar de stemming, al geldt Duitsland bij de waarnemers als favoriet. De Duitsers kregen in een recent evaluatierapport goede punten van de UEFA terwijl in de Turkse bid een aantal werkpunten werd opgesomd, onder meer op het vlak van transport en hotelcapaciteit. Daarnaast zouden drie van de tien potentiële stadions grondig moeten worden gerenoveerd. Ook de huidige politieke situatie in Turkije onder de almachtige president Erdogan baart de UEFA zorgen. Zo worden er vragen gesteld bij de mensenrechten in het land.

Duitsland hoeft qua infrastructuur amper investeringen te plannen als het de organisatie van het EK krijgt toegewezen. Het land deed in de aanloop naar het WK 2006 al forse inspanningen en zal ook in 2020, in tegenstelling tot Turkije, EK-wedstrijden organiseren. "Het evaluatierapport heeft aangetoond dat wij de voorbije maanden ons werk heel serieus hebben gedaan. De UEFA erkent dat wij een sterke bid hebben. Donderdag zullen wij tijdens onze slotpresentatie nog eens alles geven en hopelijk levert ons dat de overwinning op. Duitsland is immers de beste plaats om het EK 2024 te organiseren", verklaarde ex-international Philipp Lahm, die als ambassadeur voor de Duitse bid optreedt.

Turkije deed al vier maal tevergeefs een gooi naar de organisatie van het EK. Bondsvoorzitter Yildirim Demiroren is ervan overtuigd dat het dit keer wel raak zal zijn. "We hebben nooit de hoop opgegeven gastheer te kunnen zijn van een EK. Uit elke bid hebben we geleerd. We hebben nooit moed laten zakken en, belangrijker, we zijn altijd enthousiast gebleven." Of dat enthousiasme voor het Uitvoerend Comité zal volstaan om de Turken boven de Duitsers te verkiezen, wordt donderdag duidelijk. De naam van de winnaar zal in de loop van de namiddag worden bekendgemaakt.

Indonesische competitie ligt stil na dood van supporter

De Indonesische voetbalcompetitie is na het gewelddadig overlijden van een supporter opgeschort. De 23-jarige Haringga Sirla kwam zondag om het leven toen hij een wedstrijd van zijn favoriete club Persija Jakarta tegen Persib Bandun bijwoonde. Hij raakte toen betrokken bij rellen buiten het stadion. De jongeman kreeg klappen met een ijzeren staaf en overleed aan zijn verwondingen. Zestien mensen werden door de politie opgepakt omdat ze deelnamen aan de rellen. Sinds 1994 eiste supportersgeweld in Indonesië al zeventig doden. "We moeten dit probleem oplossen. Dat is onze prioriteit. Voorlopig is alle activiteit in de eerste klasse opgeschort", zo maakte de Indonesische voetbalbond bekend.

Meer over Turkije

Duitsland

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

UEFA

EK