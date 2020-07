Koning van de assist: Messi op eenzame hoogte na nieuw record, ook drie Belgen in top 25 van deze eeuw Jeffrey van der Maten

12 juli 2020

10u50

Bron: AD.nl/Transfermarkt 2 Buitenlands Voetbal Lionel Messi rijgt deze jaargang de assists aaneen, Thomas Müller brak dit seizoen een assistrecord in de Bundesliga, en ook Kevin De Bruyne is nog op recordjacht... Wie is deze eeuw nu eigenlijk de koning van de assist? Een overzicht van de beste voorbereiders van de 21ste eeuw.

Het zal weinig verbazing schetsen: Lionel Messi is volgens Transfermarkt sinds de eeuwwisseling de koning van de assist. De Argentijn bereidde in zijn imposante loopbaan liefst 324 treffers voor. Geen enkele speler kan daaraan tippen. In dienst van FC Barcelona was hij 276 keer degene die de beslissende pass gaf. Hij deed dat 48 keer voor de nationale ploeg van Argentinië.

In La Liga staat de teller dit seizoen op het krankzinnige aantal van twintig, waarmee hij de eerste speler in Spanje is die zowel qua goals als assists tot twintig stuks komt in een seizoen. Over alle grote competities heen kon alleen Thierry Henry hetzelfde presteren in het seizoen 2002/03, de Fransman gaf toen 20 assists terwijl hij ook 24 doelpunten scoorde.

Achter Messi, die op eenzame hoogte assists aaneen rijgt, ontspint zich a jaren een felle strijd om de discutabele vermelding 'best of the rest'. Op dit moment staat Messi's eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo op de tweede plaats wat betreft assists. De Portugees bereidde 258 treffers voor. Hij wordt op de huid gezeten door Luis Suárez en Mesut Özil, die respectievelijk 256 en 253 keer de beslissende voorzet gaven. Özil legde daarvoor met name de basis in zijn gloriejaren bij Real Madrid en zijn beginperiode bij Arsenal. De laatste jaren is de Duitser slechts een schim van de topaangever die hij ooit was.

Suárez, derde op de lijst, legde de basis van zijn hoge aantal assists op de Nederlandse velden. Als talent bij FC Groningen stond hij aan de basis van zeven doelpunten, bij Ajax gaf hij 68 assists. In Barcelona is hij inmiddels uitgegroeid tot gewaardeerd aanvalsmaatje van Lionel Messi. In 277 duels voor Barça gaf hij 109 assists.

Drie Belgen

Kevin De Bruyne, Dries Mertens en Eden Hazard zorgen voor een Belgische tint in de top 25 beste aangevers van de 21ste eeuw. De Bruyne was in 504 wedstrijden goed voor 201 assists en valt daarmee net buiten de top 10. Dit seizoen is onze landgenoot bezig aan een waanzinnig seizoen, hij kan het record van Thierry Henry voor meeste assists in één seizoen verbreken. Hij moet z’n ploeggenoot David Silva nog nipt voor zich gunnen, de Spanjaard gaf één assist meer. Van de top 25 speelde De Bruyne - op Neymar na - het minst aantal wedstrijden. Indrukwekkend.

Dries Mertens op zijn beurt bracht al 188 assists aan en bevindt zich op plekje 18 in de rangschikking. Voornamelijk bij Napoli uiteraard, waar Mertens ook clubtopschutter is. Eden Hazard staat op plaats 21 met 181 assists in 675 wedstrijden, hij houdt onder meer Wayne Rooney en David Beckham achter zich. Ook Real-ploeggenoot Benzema volgt niet ver achter Hazard met 177 assists.

Thomas Müller brak dit seizoen het recordaantal assists in de Bundesliga, door liefst 21 keer aangever te zijn. Op de ranglijst van deze eeuw bezet hij de negende plaats. 224 keer werd hij bedankt voor zijn beslissende pass. Daarmee blijft hij onder meer grootheden als Arjen Robben en Andrés Iniesta voor.

Top 25 assistkoningen

1. Lionel Messi: 324 (865 wedstrijden)

2. Cristiano Ronaldo: 258 (1008 wedstrijden)

3. Luis Suárez: 256 (716 wedstrijden

4. Mesut Özil: 253 (653 wedstrijden)

5. Ángel Di María: 235 (695 wedstrijden)

6. Cesc Fabregas: 234 (800 wedstrijden)

7. Xavi: 230 (950 wedstrijden)

8. Franck Ribéry: 227 (651 wedstrijden)

9. Thomas Müller: 224 (667 wedstrijden)

10. David Silva: 202 (757 wedstrijden)

11. Kevin De Bruyne: 201 (523 wedstrijden)

12. Steffen Hofmann: 201 (629 wedstrijden)

13. Andrey Arshavin: 201 (700 wedstrijden)

14. Zlatan Ibrahimovic: 197 (863 wedstrijden)

15. Arjen Robben: 193 (703 wedstrijden)

16. Neymar: 190 (501 wedstrijden)

17. Thierry Henry: 190 (716 wedstrijden)

18. Dries Mertens: 188 (693 wedstrijden)

19. Dusan Tadic: 185 (587 wedstrijden)

20. Andres Iniesta: 182 (849 wedstrijden)

21. Eden Hazard: 181 (675 wedstrijden)

22. Wayne Rooney: 179 (862 wedstrijden)

23. Hulk: 178 (601 wedstrijden)

24. Karim Benzema: 177 (740 wedstrijden)

25. David Beckham: 176 (581 wedstrijden)

Lees ook:

Alleenheerser in de Premier League: Kevin De Bruyne zet elf collega-Duivels ver in zijn schaduw (+)

FC Barcelona trekt 0-1 nipt over de streep na goal Vidal op 20ste assist Messi