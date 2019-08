Komt transfer dichterbij? FC Barcelona plant ultiem bod om Neymar binnen te halen AB

19 augustus 2019

16u20

Bron: RAC1 0 Buitenlands voetbal FC Barcelona doet er alles aan om Neymar (27) binnen te halen. De Spaanse kampioen wil de Braziliaanse stervoetballer terughalen naar Camp Nou en bereidt een ultiem bod voor om Paris Saint-Germain te overtuigen.

De top van het clubbestuur van FC Barcelona zat vandaag samen om een nieuw officieel bod voor Neymar op papier te zetten, dat weet het Spaanse RAC1. Onder anderen technisch directeur Eric Adibal en voorzitter Bartomeu tekenden present. Ook André Curry, de scout van FC Barcelona die actief is in Zuid-Amerika en dicht bij de familie van Neymar staat, was van de partij.

Over welk bedrag het deze keer precies gaat, is niet geweten. Barcelona en PSG zaten vorige week wel al een keer samen. Adibal reisde af naar Parijs voor gesprekken. Toen was er sprake van een bod van 100 miljoen euro plus Coutinho, maar die is intussen op huurbasis verkast naar Bayern München. Barça denkt er volgens Spaanse media ook aan om Rakitic in de deal te betrekken, alleen zou de Kroatische middenvelder een overstap naar PSG niet zien zitten.

Barcelona wil zo snel mogelijk tot een overeenkomst komen, want ook Real Madrid toont interesse. PSG zou geneigd zijn Neymar eerder aan de ‘Koninklijke’ te verkopen. Na de ‘vlucht’ van Neymar uit Barcelona naar PSG, zijn de relaties tussen de Catalaanse en Parijse topclub namelijk vertroebeld. De transferperiode loopt nog twee weken.