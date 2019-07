Komt reddingsboei uit Portugal? Benfica denkt aan Simon Mignolet Kristof Terreur in Engeland

23 juli 2019

13u34

Bron: HLNinEngeland / A Bola 4 Buitenlands voetbal Benfica is één van de clubs die een lijntje heeft uitgegooid voor Simon Mignolet, zo weten ze in Portugal. Bij Liverpool gaan ze er nog altijd vanuit dat hun tweede doelman blijft, maar die zou liever elders aan spelen toekomen. Komt de reddingsboei uit het zuiden?

De Portugese topclub had zijn nieuwe keeper bijna beet. Mattia Perin van Juventus had zelfs al medische testen afgelegd, maar bij Benfica stuitten ze op een probleem. De doelman, die momenteel herstelt van een zware schouderblessure, blijkt nog minstens vier maanden onbeschikbaar. Daarop trok Benfica de stekker uit de onderhandelingen en verstuurde een statement. Een transfer is voorlopig afgeblazen. Tenzij er over andere voorwaarden met Juve kan gepraat worden.

Benfica speurt ondertussen de markt af. Eén van de namen op zijn lijst is Simon Mignolet (31). Samen met Romadoelman Robin Olsen één van de voornaamste kandidaten, zo heet het in Portugal. Onderhandelingen met Liverpool lopen er nog niet. ‘The Reds’ zouden Mignolet liefst behouden, Jurgen Klopp voorop, maar onze landgenoot wil meer spelen en terug ergens eerste keus zijn. Pas als er een bod binnenloopt dat zijn marktwaarde benadert, is Liverpool bereid na te denken.

Een nieuw seizoen als nummer twee achter de Braziliaanse topkeeper Alisson dreigt als Benfica toch een andere keeper kiest. Klopp bevestigde vorige week na de oefenmatch tegen Bradford dat Mignolet mogelijk blijft: “Ik denk dat hij blijft, ja. Voor hij op vakantie vertrokken is, hebben we een goed gesprek gehad. Als topclub heb je twee nummer ééns nodig. Dat hebben wij met Ali en Simon. Vanuit mijn standpunt zit dat goed.” Vanuit dat van de doelman minder. Tegen Dortmund speelde die dit weekend een sterke match. In afwachting van Alisson, die nog niet terugkeerde uit vakantie na de Copa America, mag Mignolet zich voluit uitleven.

Benfica heeft met de jonge Mile Svilar (ex-Anderlecht) al een oude bekende op zijn loonlijst staan, maar die wordt te plat geacht. Hij mag beschikken.