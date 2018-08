Kompany geeft blik achter de schermen bij veelbesproken transfer: "Plots zat ik in donker hoekje van één of ander hotel" Redactie

22 augustus 2018

13u06 0 Buitenlands Voetbal Vincent Kompany maakte precies tien jaar geleden de overstap van het Duitse Hamburg naar Manchester City. De relatie tussen Kompany en HSV was wat verzuurd geraakt, waardoor de verdediger ondanks een nog lopend contract richting Engeland mocht trekken. De inmiddels 32-jarige Rode Duivel groeide over het Kanaal uit tot absolute sterkhouder, en veroverde met City onder meer drie Premier League-titels.

Op de Twitter-pagina van Manchester City komt Kompany nog eens terug op zijn transfer. "Er was is eigenlijk niets buitengewoons aan het moment dat ik naar City ging", aldus de Rode Duivel. "Ik liet aan de voorzitter van Hamburg weten dat ik wilde vertrekken. De reden waren de problemen rond mijn deelname aan de Olympische Spelen. De voorzitter riep me in zijn kantoor, vroeg of ik nog wilde vertrekken en ik vertelde dat dat inderdaad het geval was. Plots zat ik dan in een donker hoekje in een of ander hotel in Hamburg en ik ontmoette een man die vertelde dat hij mij naar Manchester City kon loodsen en vanaf dan ging het heel snel."

How it all started for @VincentKompany! #Kompany10 pic.twitter.com/eYkEDcKEBT Manchester City(@ ManCity) link

Kompany had het ook onder meer over de moeilijkste tegenstander die hij in Engeland al tegenover zich kreeg en hoe het is om ' Derby Day' te beleven:

A match-up we could watch over and over again. 💪 #Kompany10 pic.twitter.com/M5CMb5LsFn Manchester City(@ ManCity) link

Derby Day is more that a game for @VincentKompany... #Kompany10 pic.twitter.com/GvvaoGugfZ Manchester City(@ ManCity) link

City complimenteert aanvoerder

"Als captain op het veld en ambassadeur ernaast is hij een voortdurend toonbeeld van intelligentie, leiderschap en kracht", looft ook Manchester zelf haar verdediger uitgebreid op Twitter en de clubwebsite. "Zijn prestaties op het veld waren altijd briljant en onderstrepen zijn voetbaltalent", klinkt het. "Weinig verdedigers kunnen in het Premier League-tijdperk zeggen hetzelfde niveau te hebben gehaald. Iedereen bij City wil Vincent bedanken voor zijn tien jaar van dienst en we wensen hem het allerbeste voor het vervolg van zijn carrière hier."

“Het is moeilijk om mijn tien jaar hier in een paar woorden te vatten, maar ik ben extreem trots dat ik deel mag uitmaken van een speciale trip", vertelde Kompany maandag in deze krant. "De supporters zijn nog altijd dezelfde, maar de club is op alle vlakken enorm geëvolueerd. In drie verschillende etappes. Van het leiderschap met de nieuwe eigenaars onder Mark Hughes, de transitie onder Roberto Mancini en Manuel Pellegrini tot een nieuwe fase onder Pep Guardiola.”

A captain on and off the pitch! #Kompany10 pic.twitter.com/zaWO3amDc6 Manchester City(@ ManCity) link