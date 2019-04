Knokpartij met zware gevolgen: bestuur schrapt ‘grensrechter’ die doelman KO sloeg en haalt ploeg uit competitie Marcia Nieuwenhuis

02 april 2019

11u23

Bron: AD.nl 0 Buitenlands voetbal Het bestuur van de Nederlandse voetbalclub Geel-Wit uit Haarlem heeft zijn speler, die afgelopen zaterdag als gelegenheidsgrensrechter een doelman van UNO uit Hoofddorp bewusteloos sloeg Het bestuur van de Nederlandse voetbalclub Geel-Wit uit Haarlem heeft zijn speler, die afgelopen zaterdag als gelegenheidsgrensrechter een doelman van UNO uit Hoofddorp bewusteloos sloeg buitengegooid. Ook haalt het bestuur van Geel-Wit het eigen team per direct uit de competitie.

Het hoofdbestuur van Geel-Wit meldt op de website van de club dat het tot de maatregelen heeft besloten na het bekijken van beelden van het incident. “Hiermee geeft Geel-Wit duidelijk aan dat we agressie, in welke vorm dan ook, op en buiten het veld volledig afkeuren”, aldus het bestuur.



Het eerste team van VV Uno uit Hoofddorp nam het afgelopen weekend thuis op tegen het Haarlemse Geel-Wit. Nadat het op het veld uit het hand was gelopen en er over en weer geslagen werd, mengde de grensrechter zich in het gevecht. De man, gekleed in het oranje met nummer 2 op zijn shirt, gooide zijn geel-rode grensrechtersvlaggetje op de grond en haalde met een krachtige vuistslag uit naar de doelman van UNO. De man in het rood met nummer 1 op zijn shirt ging meteen bewusteloos tegen de grond. Medische begeleiders renden direct het veld op om zich over de keeper te ontfermen. In het ziekenhuis bleek hij een hersenschudding te hebben opgelopen.

De vechtpartij vond plaats op Sportpark De Deugd aan de Bennebroekerweg in Hoofddorp. VV Uno speelt daar sinds 2010. Politieagenten begeleidden de tegenstanders van het Haarlemse Geel-Wit naar de parkeerplaats zodat deze de voetbalclub konden verlaten zonder dat opnieuw vechtpartijen uitbraken.

Gesprek

De besturen van Geel-Wit en UNO komen binnenkort bij elkaar om te praten over de vechtpartij, waarvan de beelden al snel viraal gingen. De politie heeft dit weekend de 34-jarige verdachte uit Haarlem al aangehouden voor mishandeling.

De thuisclub reageerde zondag ook al op het incident: “Voetbal Vereniging UNO keurt iedere vorm van geweld zowel op als rondom de velden af. Als vereniging hebben wij respect en sportiviteit hoog in het vaandel staan. Het bestuur zal in gesprek gaan met alle betrokken partijen om dit incident verder te bespreken en waar nodig gepaste maatregelen te treffen. Samen zijn wij UNO.”

