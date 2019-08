Klopp lovend over vrouwelijke ref: “Als we zo goed waren als Frappart, wonnen we met 6-0" XC

15 augustus 2019

09u41

Bron: ANP 2 Buitenlands voetbal Liverpool-trainer Jürgen Klopp is erg tevreden over het optreden van scheidsrechter Stéphanie Frappart tijdens de finale van de Europese Supercup tussen zijn ploeg en Chelsea. "Als wij zo hadden gespeeld als zij heeft gefloten, dan hadden we met 6-0 gewonnen", aldus de Duitser.

Liverpool won de Europese Supercup uiteindelijk na strafschoppen. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht tijdens reguliere speeltijd (1-1). De verlenging leverde ook geen winnaar op (2-2).

De Europese Supercup stond voor het eerst onder leiding van een vrouw. De Française Frappart was ook al de eerste vrouw die een wedstrijd in de hoogste Franse klasse voor mannen (Ligue 1) floot. Dat ging toen om de wedstrijd tussen Amiens en Strasbourg. Frappart was vorige maand scheidsrechter bij de finale van het WK voor vrouwen tussen de Verenigde Staten en Nederland.

Het was niet voor het eerst dat een vrouw een wedstrijd tussen twee mannenteams in een Europese competitie leidde. Nicole Petignat uit Zwitserland floot tussen 2004 en 2009 drie kwalificatiewedstrijden in de toenmalige UEFA Cup.