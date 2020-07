Klopp en Mourinho niet blij met vrijspraak Man City: "Een schandalige beslissing”, Guardiola hekelt critici XC

14 juli 2020

16u16 0 Buitenlands voetbal Jürgen Klopp en José Mourinho zijn niet blij dat de Europese uitsluiting van Manchester City is teruggedraaid. “Een schandalige beslissing”, klonk het onder meer. Pep Guardiola hekelt dan weer de critici.

Manchester City kan dankzij de uitspraak van het Internationaal Sporttribunaal TAS ook de volgende seizoenen deelnemen aan de Champions League. Tottenham-coach José Mourinho haalde vandaag op zijn persconferentie, een dag voor de verplaatsing van de Spurs naar Newcastle United, fors uit naar het TAS.

“Het is een schandalige beslissing”, was de Portugees duidelijk. “Het klopt ook helemaal niet. Als City niet schuldig is, dan krijgt het toch een boete van tien miljoen euro. Als de club wel schuldig is, moet ze uitgesloten worden. Er is geen middenweg. Dit is een heel vreemde beslissing.”

De Europese schorsing van Manchester City werd dan wel tenietgedaan door het TAS, de club uit Manchester moet nog steeds een boete van tien miljoen euro betalen omdat het weigerde mee te werken met het onderzoek van de UEFA. In eerste aanleg was de boete nog dertig miljoen euro.

Mourinho ging vervolgens nog verder door te zeggen dat hij “blij is met de manier waarop Tottenham werkt”. “Deze club handelt steeds heel correct. Niet alle clubs doen dat. Ik denk dat dit het einde is van het Financial Fair Play-reglement.”



Eerder gaf ook Liverpool-coach Jürgen Klopp al kritiek op de beslissing van het TAS. "Ik ben blij dat Manchester City volgend seizoen aan de Champions League mag deelnemen, want anders zouden ze misschien wel twaalf wedstrijden minder spelen op een seizoen. En dan zouden ze uitgerust de Premier League kunnen afwerken", begon Klopp nog gekscherend.

Nadien veranderde hij zijn toon. "Hij was gisteren geen goede dag voor het voetbal", zei hij. "Ik wens iedereen het beste, maar ik ben een voorstander van het Financial Fair Play-reglement. Het bestaat om teams en competities te beschermen. Ik wil er zelf niet te veel bij betrokken raken en ik ken de details in de zaak van Manchester City niet, maar ik vind dat we ons aan de regels van de Financial Fair Play moeten houden. Ik hoop ook van harte dat het systeem blijft bestaan. Als we dat niet doen, kunnen de rijkste mensen ter wereld investeren zoveel ze willen en kan je niet meer met ze concurreren."



Guardiola hekelt critici

Dat Man City ook de volgende seizoenen kan deelnemen aan de Champions League, stemt coach Pep Guardiola uiteraard heel gelukkig. “Ik ben erg blij met de beslissing. Het bewijst dat wat men vertelde over de club niet juist was. We kunnen nu op het veld verdedigen wat we op het veld hebben gewonnen”, vertelde hij tijdens zijn perspraatje voor de competitiewedstrijd van woensdagavond thuis tegen Bournemouth.

“Zoals ik al vaker heb gezegd: als we iets verkeerd hadden gedaan, dan zouden we de beslissing van de UEFA en het TAS aanvaarden vanwege die fout”, aldus de Spanjaard. “We hebben het recht ons te verdedigen als we geloven dat we correct hebben gehandeld.”

Guardiola haalde uit naar de critici die vinden dat het rijke en machtige City een voorkeursbehandeling krijgt en daardoor ontsnapt aan een Europese ban. “Het zou prettig zijn als de kritiek zou stoppen, maar ik denk niet dat het zal gebeuren”, vervolgde Guardiola. “Er is de voorbije jaren veel achter onze rug gezegd. Ik nodig iedereen uit ons in de ogen te kijken en het recht in het gezicht te zeggen, en het veld op te komen en te spelen als rivalen. Als ze ons verslaan, zal ik hen de hand schudden en feliciteren. Dat is sport. We mogen volgend seizoen in de Champions League spelen omdat wat we hebben gedaan juist is.”

Guardiola benadrukte verder dat hij zijn contract bij City, dat tot juni 2021 loopt, ook bij een veroordeling zeker had uitgedaan. “Mijn persoonlijke situatie was duidelijk. Ik zei een maand geleden al dat het niet uitmaakte of we Champions League zouden spelen. Sommigen suggereerden dat we naar de tweede klasse zouden moeten. Ik zou gebleven zijn.”

🗣 "Jose and all the managers should know we were damaged, we should be apologised to. We don't expect Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea or Wolves to defend us"



Pep Guardiola responds to Jose Mourinho's comments about City pic.twitter.com/nsHsbMWxnw Football Daily(@ footballdaily) link

