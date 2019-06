Klacht voor verkrachting tegen Cristiano Ronaldo blijft behouden JH

05 juni 2019

12u22

De klacht voor verkrachting tegen Cristiano Ronaldo blijft behouden, zo bevestigde de advocate van Kathryn Mayorga aan het Franse nieuwsagentschap AFP. Mayorga is de jonge vrouw die de Portugese stervoetballer ervan beschuldigt haar te hebben verkracht in een hotelkamer in het Amerikaanse Las Vegas (Nevada) in 2009.

“De beschuldigingen werden dus niet ingetrokken. We hebben enkel onze klacht bij de staatsrechtbank van Nevada ingetrokken, omdat we klacht hebben ingediend bij een federale rechtbank”, aldus advocate Larissa Drohobyczer.

In de herfst van vorig jaar werd het onderzoek naar een mogelijke verkrachtingszaak in 2009, waarbij topvoetballer Cristiano Ronaldo betrokken zou zijn geweest, heropend door de politie van Las Vegas, na berichtgeving in Der Spiegel. In het Duitse magazine kwam Mayorga voor het eerst met haar verhaal naar buiten.

Nadat de Portugese stervoetballer haar in 2009 zou verkracht hebben, betaalde hij haar naar verluidt 375.000 dollar (ongeveer 324.000 euro) opdat ze zou zwijgen over de bewuste nacht. De superster ontkent de aantijgingen en stelt dat de seks met wederzijdse instemming gebeurde.