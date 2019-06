Klacht tegen Cristiano Ronaldo voor verkrachting (in stilte) ingetrokken JH

05 juni 2019

10u34

Bron: Bloomberg 3 Voetbal Vanavond staat de Nations League-wedstrijd Portugal-Zwitserland op het programma. Cristiano Ronaldo kan alvast zonder kopzorgen aan de aftrap verschijnen: de vrouw die hem vorig jaar beschuldigde van verkrachting, trekt haar klacht nu in. Dat meldt Bloomberg vandaag.

Vorig jaar kwam Ronaldo in het oog van de storm nadat een vrouw, Kathryn Mayorga, de Portugees beschuldigde haar te hebben verkracht in 2009. De vrouw zweeg al die jaren, omdat ze met Ronaldo’s advocaten tot een akkoord kwam en meer dan 300.000 euro zwijggeld kreeg. De vrouw had jaren later nog steeds last van de traumatische ervaring, dus deed ze haar verhaal vorig jaar in het Duitse magazine ‘Der Spiegel’.

Mayorga ontmoette Ronaldo in 2009. De toen 24-jarige profvoetballer bracht zijn vakantie door in Las Vegas en geraakte aan de praat met de dame, waarna het dus mis liep in een suitekamer in het Palms Place Hotel. Waarom de vrouw nu plots haar klacht weer intrekt is niet geweten.