KIJK LIVE. Zetten Lukaku en Inter scheve situatie nog recht na historisch doelpunt van Mertens?

Buitenlands voetbal

Nu al een historische avond voor Dries Mertens (33). De Rode Duivel bracht Napoli net voor rust op gelijke hoogte (1-1) in de terugmatch van de halve finale van de Coppa Italia tegen Inter. Daarmee is hij alleen recordschutter van de club. De heenmatch eindigde op 1-0 in het voordeel van Napoli. Wie vergezelt Juventus in de finale? Kijk nu naar de Italiaanse kraker op HLN.be!