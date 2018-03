Kicker: "Thomas Tuchel volgt Arsène Wenger op bij Arsenal" Redactie

25 maart 2018

12u49

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal De Duitser Thomas Tuchel volgt clubicoon Arsène Wenger op bij Arsenal, zo maakte het Duitse voetbalblad Kicker vandaag bekend.

Wanneer de 44-jarige voormalige coach van Borussia Dortmund in Londen aan de slag kan, is volgens Kicker nog onduidelijk. Wenger heeft in de Britse hoofdstad nog een contract tot 2019 en lijkt niet geneigd vroeger te willen vertrekken, ondanks de bijzonder magere resultaten van de afgelopen jaren en de druk van buitenaf. De laatste landstitel dateert alweer van 2004, Wenger is sinds 1996 bij de Gunners aan de slag.