Kevin troeft Lionel af: voor het eerst is een Belg meer waard dan Messi Kristof Terreur

03 januari 2020

08u56

Bron: Transfermarkt 0 Buitenlands voetbal De indicatieve marktwaarde op Transfermarkt is wat het is, maar voor het eerst is een Belg, Kevin De Bruyne, op de transferwebsite Transfermarkt meer waard dan Lionel Messi.

De spelmaker van Manchester City is volgens Transfermarkt net als Sadio Mané, Mo Salah (beiden Liverpool) en Harry Kane (Tottenham) 150 miljoen euro waard. Messi’s waarde daalde naar 140 miljoen, maar dat komt omdat hij dit jaar 33 wordt. Kylian Mbappé (PSG) is met 200 miljoen de meest waardevolle speler. Raheem Sterling (Man City) en Neymar (PSG) zijn 160 miljoen waard.

Transfermarkt houdt in zijn waardering rekening met de contractduur van spelers, leeftijd en de huidige prestaties, maar niet per se met de lonen en/of vraag en/of commerciële waarde. Bij clubs redeneren ze vaak anders. Messi verdient bij Barcelona een basisloon van 73 miljoen euro per jaar, terwijl De Bruyne circa 15 miljoen opstrijkt. De commerciële waarde van Messi ligt ook tien keer hoger. Ronaldo (bijna 35) haalt nog net de top 40 met 75 miljoen euro. Net wegens zijn commerciële waarde betaalde Juventus anderhalf jaar geleden nog 100 miljoen euro plus een nettosalaris van ruim 30 miljoen.

Die bedragen worden niet gegeven aan Rode Duivels. Het is maar de vraag of De Bruyne - hij wordt straks 29 - nog een grote transfer zal maken. Hij ligt nog vier jaar vast bij Man City, een van de rijkste clubs ter wereld, en zijn club is niet bereid hem te laten vertrekken. Wellicht krijgen geïnteresseerde clubs te horen dat hij meer dan 300 miljoen moet kosten. Plus: wanneer hij de dertig nadert, vertegenwoordigt hij nog weinig doorverkoopwaarde.

De waarde van Eden Hazard, tweede Belg op de lijst, ligt op 120 miljoen.