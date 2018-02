Kevin Mirallas woedend op fans PAOK nadat zijn coach geraakt wordt door wc-rol en match niet van start gaat Hans Op de Beeck

De geregeld beladen Griekse clash tussen PAOK Saloniki en Olympiakos is vanavond niet eens van start gegaan nadat de bezoekende coach geraakt werd door een wc-rol die vanuit de hoofdtribune naar Oscar Garcia gegooid werd. De Spanjaard greep naar het gezicht en had medische hulp nodig. In de video hieronder is te zien hoe Olympiakos-aanvaller en Rode Duivel Kevin Mirallas zich ergert aan het gedrag van de thuisfans. Uiteindelijk werd de match uitgesteld. Op de sociale media is er alvast veel te doen om het incident, met veel insinuaties als zou Garcia de blessure geveinsd hebben om PAOK een straf aan te smeren. Sinds 2010 heeft Olympiakos elk seizoen de titel gepakt in Griekenland, maar dit seizoen staan ze 9 punten achter op PAOK en 7 op AEK Athene. Begin dit seizoen ontsloeg Olympiakos nog Besnik Hasi.