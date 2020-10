Kevin Mirallas vindt op z'n 33ste verjaardag nieuwe ploeg in Turkije YP

05 oktober 2020

14u30

Bron: Belga 0 🧿 KEVIN MIRALLAS! #GaziantepKazanacak pic.twitter.com/X2yxCNUBBX Gaziantep FK(@ GaziantepFK) link Buitenlands voetbal Kevin Mirallas speelt dit seizoen voor de Turkse eersteklasser Gaziantep. De vandaag 33 geworden Mirallas ondertekende een contract tot het einde van het seizoen in Turkije. De zestigvoudige Rode Duivel zat zonder club sinds zijn contract bij Antwerp op 1 juli afliep.

Het wordt voor Mirallas een nieuw avontuur in zijn zesde voetballand al. Eerder speelde hij op het hoogste niveau in Frankrijk (Lille en Saint-Etienne), Griekenland (Olympiacos), Engeland (Everton), Italië (Fiorentina) en België (Antwerp).

Bij Antwerp werd Mirallas eind augustus vorig jaar nog met de grote trom binnengehaald. De flankaanvaller wilde op de Bosuil zijn carrière bij de Rode Duivels nieuw leven inblazen, maar dat bleek ijdele hoop. De Antwerp-fans kregen nooit de beste Mirallas te zien, die in 21 duels bleef steken op twee goals en twee assists.

Mirallas telt zestig caps bij de Rode Duivels op zijn actief, waarin hij tien keer scoorde. Zijn laatste selectie dateert van maart 2018, toen hij in het Koning Boudewijnstadion inviel tegen Saoedi-Arabië (4-0). De Luikenaar was jarenlang een vaste waarde en was erbij op de Wereldbeker van 2014 in Brazilië, toen de Duivels de kwartfinales bereikten. Voor het EK in Frankrijk in 2016 en het WK in Rusland in 2018 werd hij gepasseerd.

Gaziantep is een middenmoter in de Turkse Süper Lig. Vorig seizoen eindigde het als achtste. Het nieuwe seizoen begon tegenvallend met 3/12. De club staat daarmee voorlopig zeventiende, net boven de degradatiestreep.

