Kevin De Bruyne staat zes weken aan de kant met nieuwe knieblessure Kristof Terreur in Engeland

02 november 2018

11u55

Bron: Eigen berichtgeving 14 Buitenlands Voetbal Nieuwe domper voor Kevin De Bruyne. Hij staat vijf tot zes weken aan de kant met de knieblessure die hij tegen Fulham opliep. Niet de rechter die hem eerder al negen weken aan de kant hield, nu de linker. Nadat hij het stevige lijf van Fulhamverdediger Fosu Mensah vol op de knie kreeg, liep hij schade op aan de ligamenten. Brute pech.

WISSEL | Kevin De Bruyne moet geblesseerd naar de kant. 😥#MCIFUL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/GC8pKlXWaE Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

De vrees is dus werkelijkheid geworden. Het geluk van korte duur. Kevin De Bruyne staat minstens een maand aan de kant met de knieblessure die hij donderdagavond tegen Fulham opliep. Bij Manchester City gaan ze uit van een onbeschikbaarheid van 5 tot 6 weken, maar verder onderzoeken de komende dagen moeten die diagnose bevestigen. Mogelijk vliegt De Bruyne naar Barcelona voor een second opinion bij dr. Cugat, de kniechirurg waarmee City nauw samenwerkt. Een operatie is niet nodig. Sowieso mist de middenvelder de interlands tegen IJsland en Zwitersland binnen veertien dagen. Een serieuze aderlating. “Hij zat donderdag in zak en as”, zei Guardiola. “Hij kan nu wat tijd doorbrengen met zijn gezin en zijn pasgeboren zoontje. Eind november verwachten ze hem sterker terug.”

Voor De Bruyne is het de tweede knieblessure in drie maanden tijd. Half augustus scheurde hij op de training de mediale band van de rechterknie. Hij stond negen weken aan de kant en maakte pas na de internationale break in oktober, twee weken geleden tegen Burnley, zijn comeback. Donderdagavond, in de League Cupmatch tegen Fulham, sloeg het noodlot opnieuw toe. De linkerknie deze keer.

Daar zat hij dan in minuut 85. Even voordien was Fulhamverdediger Timothy Fosu-Mensah vol op zijn linkerknie geland. Pijnlijk. De Rode Duivel wandelde op eigen kracht van het veld, nadat hij had geprobeerd om de pijn van zich af te rennen. Na een praatje met Pep Guardiola verdween hij in de kleedkamers. De dokters volgden hem niet.“We weten niet of het serieus is of dat er niks aan de hand is”, zei Guardiola in een eerste reactie. “De medische staf onderzoekt hem.”

Die onderzoeken op vrijdagochtend bevestigden de vrees. De clubdokter gaat uit van een afwezigheid van 4 tot 6 weken. De Bruyne, die woendag vader werd van een tweede zoontje, Rome, zal dus de komende weken meer van huis zijn dan verwacht voor zijn revalidatie. Ook dat was niet gepland. “We voelen met hem mee”, zegt Guardiola. “Het is wat het is. En gelukkig moet hij niet onder het mes. Hij zal sterker terugkomen. Komt wel goed.”

Overigens speelde de Bruyne tegen Fulham zijn beste match van het seizoen. In een fel gewijzigd elftal zette hij de lijnen uit. “Ik denk dat we de echte Kevin De Bruyne weer hebben gezien”, zei Guardiola. “Hij gaf veel tegen Shakhtar, speelde in moeilijke omstandigheden een handvol minuten tegen Tottenham en vandaag was hij overal. Offensief en defensief.” Plezier dat van korte duur was.

Twee knieblessure op korte tijd veranderen weinig aan de status van De Bruyne, lang nog geen man van glas. Op zijn zeventwintigste valt zijn blessurecurriculum niet te vergelijken met dat van Kompany. In tien jaar als prof stond hij alles samen een goede 44 weken aan de kant met 10 kwetsuren: 6 weken met klierkoorts, 6 weken met een gescheurde kuitspier, 3 weken met een gebroken kleine teen, 4 met een gebroken grote teen, 3 weken met een hamstringblessure, 9 weken met een knieblessure, 1 week met de hamstring, 1 week met liesklachten, 1 week met de kuit en opnieuw 9 weken met een knieblessure.