Kevin De Bruyne staat opnieuw een maand aan de kant met nieuwe knieblessure TLB/KTH

02 november 2018

11u55

Bron: Eigen berichtgeving 2 Buitenlands Voetbal Nieuwe domper voor Kevin De Bruyne. Bij Manchester City gaan ze ervanuit dat de Rode Duivel opnieuw een maand out is met de knieblessure die hij tegen Fulham opliep. Niet de rechter die hem eerder al negen weken aan de kant hield, nu de linker. V erder onderzoeken moeten de exacte onbeschikbaarheid bepalen. Pep Guardiola komt straks met een update.

WISSEL | Kevin De Bruyne moet geblesseerd naar de kant. 😥#MCIFUL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/GC8pKlXWaE Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Daar zat hij dan in minuut 85. Even voordien was Fulhamverdediger Timothy Fosu-Mensah vol op zijn linkerknie geland. Pijnlijk. De Rode Duivel wandelde op eigen kracht van het veld, nadat hij had geprobeerd om de pijn van zich af te rennen. Na een praatje met Pep Guardiola verdween hij in de kleedkamers. De doktors volgden hem niet.

“We weten niet of het serieus is of dat er niks aan de hand is”, zei Guardiola in een eerste. “De medische staf onderzoekt hem.” Sowieso een domper voor De Bruyne, die woensdag voor de tweede keer vader werd. Tussen half augustus en half oktober stond hij al twee maanden aan de kant met een knieblessure. Op training scheurde hij de mediale band van de rechterknie. Een andere kwetsuur dus.

De Bruyne speelde tegen Fulham zijn beste match van het seizoen. In een fel gewijzigd elftal zette hij de lijnen uit. “Ik denk dat we de echte Kevin De Bruyne weer hebben gezien”, zei Guardiola. “Hij gaf veel tegen Shakhtar, speelde in moeilijke omstandigheden een handvol minuten tegen Tottenham en vandaag was hij overal. Offensief en defensief. Hopelijk is zijn blessure niet serieus.” Verder onderzoeken vinden vandaag plaats. De vrees bestaat dat hij minstens een maand out kan zijn - 4 tot 6 weken. De interlands binnen twee weken zijn alvast in gevaar.

GOAL | Diaz opent de score voor City! 💪



1️⃣-0️⃣ #MCIFUL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/7HcPHrjB4W Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Naast De Bruyne begonnen ook Vincent Kompany en Denis Odoi aan de wedstrijd in Manchester. En niet geheel verrassend was De Bruyne, voor het eerst in de basis sinds zijn vorige knieblessure, de bedrijvigste landgenoot. Binnen de eerste tien minuten kon de kersverse papa drie keer dreigen, maar Fulham-doelman Rico voorkwam dat ‘KDB’ kon scoren voor zijn jongste oogappel Rome.

In minuut 19 kon City zijn overwicht wel omzetten in een treffer en ‘t was een andere landgenoot die een voet - of liever: een knie - had in die treffer. Kompany verwerkte een voorzet van Delph onorthodox met zijn knie, maar het leer belandde wel voor de voet van de jonge Brahim Diaz. De 19-jarige Spanjaard haalde uit en via Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) vloog de het leer voorbij Rico tegen het net.

Ook na die 1-0 kregen de fans in Manchester eenrichtingsvoetbal te zien. De Bruyne strooide met heerlijke steekballetjes en prima voorzetten, maar onder anderen youngster Phil Foden kon niet profiteren van het maatwerk van de Rode Duivel. Daardoor bleef de schade voor Fulham beperkt in de eerste helft.

GOAL | Diaz met zijn tweede van de avond! ✌️



2️⃣-0️⃣ #MCIFUL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/9oU30AoQEE Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Na de pauze ging het tempo wat liggen. City verloor de controle op geen enkel moment en Kompany werd amper in moeilijkheden gebracht. Aan de overzijde moest Odoi wel regelmatig aan de bak. De Leuvenaars en zijn ploegmaats konden aanvankelijk een tweede tegentreffer voorkomen, maar in minuut 65 viel die dan toch. En het was opnieuw Diaz die de treffer kon overhalen. Na een schot van Jesus op de paal joeg de Spanjaard het leer hoog in het doel van de Londenaars, 2-0.

Guardiola liet De Bruyne op het veld staan, met de bekende gevolgen. Ook Kompany maakte de 90 minuten vol. Tien minuten voor tijd liep de centrale verdediger tegen een gele kaart aan voor een professionele overtreding op Mitrovic. Ref Atkinson moest zo toch eens zijn boekje bovenhalen. Goals vielen er niet meer.