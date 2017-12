Kevin De Bruyne in nauwe schoentjes: rechtszaak en mogelijke schadevergoeding van anderhalf miljoen euro XC

10u01

Bron: RTBF en Le Soir 0 AFP Buitenlands Voetbal Kevin De Bruyne en zijn entourage moeten binnenkort voor de rechtbank in Luxemburg verschijnen. Image Rights, het bedrijf dat zijn portretrechten beheerde, eist 1,5 miljoen euro van de Rode Duivel. Dat melden Le Soir en de RTBF.

Toen ‘KDB’ in 2013 Genk verliet voor een avontuur bij Chelsea, werd een deel van de bonussen voor De Bruyne uitbetaald in portretrechten. Onze landgenoot en zijn entourage namen daarvoor Image Rights onder de arm, een gespecialiseerd bedrijf dat de portretrechten van de Rode Duivel zou beheren. Maar die werden een stuk minder waard, aangezien De Bruyne werd uitgeleend aan Werder Bremen, en later de overstap naar Wolfsburg maakte.

En dan: net voordat De Bruyne voor 75 miljoen naar Manchester City verkaste, werd het Luxemburgse bedrijf plots buitenspel gezet. Image Rights betwist dat het contract officieel werd verbroken en eist daardoor een schadevergoeding van 1,5 miljoen van de Rode Duivel. Nadien volgt nog eens een boete van 5.000 euro per dag te laat.

AFP