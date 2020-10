Kevin De Bruyne als eerste Belg ooit uitgeroepen tot Middenvelder van het Jaar Kristof Terreur

01 oktober 2020

17u51 56 Buitenlands voetbal Move over, Eden Hazard. Streep door hem als hoogst genoteerde landgenoot ooit. Kevin De Bruyne (29) is de eerste Belg die door UEFA wordt uitgeroepen tot Middenvelder van het Jaar en de eerste op het podium van de ‘UEFA Speler van het Jaar’. Grootste erkenning voor een Belgische veldspeler ooit. Is onze nieuwe internationale vaandeldrager opgestaan?

Op de Wikipedia-pagina van de jaarlijkse UEFA Awards wapperen nu ook twee Belgische vlaggen. Achter de tricolore prijkt evenveel keer de naam van Kevin De Bruyne. Een in een lijstje met Zinedine Zidane, David Beckham, Frank Lampard, Kaka, Clarence Seedorf, Xavi, Wesley Sneijder en Luka Modric als beste middenvelder van het seizoen 2019-2020.

Het andere op een podium waar onder anderen Cristiano Ronaldo (3x winnaar), Lionel Messi (2), Luka Modric (1), Virgil van Dijk (1) en Andres Iniesta (1) hebben gestaan. Eindelijk erkenning. Samen met Robert Lewandowski, killer van Champions Leaguetriomfator Bayern, en Manuel Neuer hoort hij bij de beste drie.

✨ #UCL Midfielder of the Season ✨



🥇 𝗗𝗘 𝗕𝗥𝗨𝗬𝗡𝗘 🔵

Prestige, geen premie

Zou De Bruyne naast het gevoel van trots toch ook niet eens binnensmonds hebben gevloekt? Want de UEFA Men’s Player of the Year, in 2011 in het leven geroepen door toenmalig UEFA-baas Michel Platini, heeft lang niet de grandeur van de Ballon d’Or. Die wordt dit seizoen uitzonderlijk niet georganiseerd door France Football - Covid-19 als excuus. Ook daar was het podium zeker haalbaar geweest. Een plaats in de schaduw van - ook daar - topfavoriet Lewandowski.

Spelers doen het in de eerste plaats voor eer en de mooie trofee, maar in het contract van De Bruyne is met zulke scenario’s wel degelijk rekening gehouden. De eenmalige premie van 218.000 euro voor een podiumstek bij de Ballon d’Or ziet hij alvast aan zich voorbijgaan. Bij winst was City zelfs bereid hem het dubbele te betalen. Mooie eindejaarbonus weg.

Voor zijn ‘PFA Premier League Player of the Year’-trofee en de verkiezing in het ‘PFA Team of the Year’ stort zijn club eind deze maand eenmalig 437.000 euro, bovenop zijn brutobasismaandsalaris van 1 miljoen euro. Voor de ‘UEFA Player of the Year’ is er geen extra premie opgenomen. Waardemeter voor zijn prestige. Een schone nevenprijs die zichzelf in afwezigheid van de hoofdvogel dit jaar steviger op de kaart kan zetten.

Vast staat wel dat De Bruyne op het punt staat de vlag van Eden Hazard over te nemen in de internationale referenda. Het flopjaar in Madrid en de gevolgen. Tot vanavond was die met een zesde plaats in de UEFA Player of the Year, een achtste in de Ballon d’Or en een zevende in de FIFA Best nog altijd de strafste landgenoot ooit. Straks, wanneer de FIFA zijn kandidaten bekendmaakt voor 2020, veegt De Bruyne hem wellicht ook uit als hoogst genoteerde. Als de lijn van 2019-2020 wordt doorgetrokken, moet Hazard ook vrezen voor zijn hoogste notering ooit in de Ballon d’Or - plaats acht in 2015 en 2018. Pletwals De Bruyne. Baas boven baas.

Wel minder volgers

Alleen marketinggewijs heeft de spelverdeler van City nog een inhaalrace voor de boeg: de internationale bekendheid en het bereik op sociale media. Het legioen volgers van Hazard is meer dan dubbel zo groot. In tegenstelling tot Ronaldo en Neymar heeft hij zijn kanalen commercieel nooit uitgemolken. Geen gespecialiseerde bureaus in dienst, geen bewuste strategie.

Zijn groei is er vrij natuurlijk gekomen. Daarbij geholpen door zijn flair, de wereldwijde uitstraling van de clubs waarvoor hij speelde (Chelsea en Real) en de successen in de competities waarin hij actief was. Ondertussen spelen NIVEA, Nissan en chocoladeproducent Cadbury hem uit in reclamecampagnes. Met zijn open karakter is Hazard meer uithangbord – zie ook zijn plaats 11 bij de meest verkoopbare atleten. De Bruynes kwaliteiten liggen elders.

De Bruyne vertoeft sinds anderhalf jaar onder de vleugels van Roc Nation, de Amerikaanse talentenfabriek van rapper Jay-Z. Ook hun marketingbreinen hebben voorlopig geen sandwichman van hem kunnen maken.

Op het veld kunnen ze ondertussen niet meer naast De Bruyne kijken. In de lijstjes evenmin. Volgt de commercie na zijn eerste grote individuele prijs?

De strijd om Grootste Belg ligt open.

The @UEFA Midfielder of the Season 19/20 🤩



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/v6sakQvzuu Manchester City(@ ManCity) link